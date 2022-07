Sportivo subió un escalón y se mantiene detrás del objetivo

Sportivo Belgrano se metió de lleno en la lucha por la clasificación, tras derrotar este domingo a Crucero del Norte en su casa y luego de disputarse parcialmente la 21° fecha del Federal A.

El equipo de Raúl Armando encadena cuatro partidos invictos en el inicio de la segunda rueda con tres victorias y un empate -10 de los 12 puntos posibles-. Este presente ilusiona porque sigue en la pelea por cumplir el objetivo con buenos rendimientos.

En la próxima jornada visitará a Juventud Antoniana de Salta. El juego está programado para el domingo -en principio en horas de la noche-, aunque podría trasladarse al lunes por cuestiones de seguridad ya que el mismo domingo juegan el clásico Gimnasia y Tiro ante Central Norte.

Resultados de la 21ª fecha

Domingo | Sp. Belgrano 1-0 Crucero del Norte

Árbitro: Guillermo González

Domingo | Douglas Haig 1-2 Atl. Paraná

Árbitro: Joaquín Gil

Domingo | Sarmiento (R) 1-1 Sp. Las Parejas

Árbitro: Adrián Franklin

Domingo | Gimnasia (CdU) 1-0 Boca Unidos

Árbitro: Jonathan Correa

Domingo | Def. de Belgrano (Va. Ramallo) 0-1Gimnasia y Tiro

Árbitro: Bruno Amiconi

Domingo | San Martin (F) 2-0 Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Jorge Sosa

Domingo | Racing (Cba) 2-1 Juv. Antoniana

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Lunes 22 hs | Central Norte vs Unión (Sunchales)

Árbitro: Mauricio Martín

Libre: Juv. Unida (Gualeguaychú)

La Tabla

La 22° fecha

Boca Unidos vs Racing (Cba)

Juv. Antoniana vs Sp. Belgrano

Crucero del Norte vs Sarmiento (Resistencia)

Sp. Las Parejas vs Douglas Haig

Atl. Parana vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Gimnasia y Tiro vs Central Norte

Union (Sunchales) vs San Martin (Formosa)

Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Gimnasia (CdU)

Libre: Depro