"Tenemos que ir pensando partido a partido", dijo Gancedo

Sportivo Belgrano recibirá a Douglas Haig de Pergamino, el próximo domingo desde las 15 horas en el estadio “Juan Pablo Francia”. Será con la premisa de defender la punta de la Zona 3 ante un rival que pugna por los mismos objetivos que la Verde.

El equipo encadena cuatro victorias consecutivas con un sólido rendimiento colectivo e individual, entre ellos el del lateral izquierdo Mariano Gancedo (ex Los Andes y Olimpo) que en los últimos compromisos Giaccone lo utilizó como volante por izquierda.

Gancedo viene de marcarle un gol a Sportivo Las Parejas y de ser asistidor. También había anotado ante Depro y mostró ser un buen complemento en ataque y defensa.

El jugador valoró el momento que atraviesa el equipo y se manifestó conforme con su rendimiento. “La verdad que que estamos pasando un momento muy bueno con cuatro victorias al hilo, es diferente la semana, se vive con otra energía, con otras ganas, pero se puede complicar si te pones a pensar nada más en eso, hay que tratar de estar con la mente fría”, comentó.

En en estos últimos partidos el equipo ha hecho un ‘clic’ en la toma de decisiones y en la interpretación de los momentos del juego. El jugador valoró el trabajo del grupo para que así sea: “Yo creo que el grupo está muy comprometido, tanto a los que les está tocando jugar y a los de afuera. Sabemos que dependemos de todos para afrontar este momento que estamos teniendo, también nos están acompañando la suerte y el último partido sufrimos bastantes pelotas, pero tuvimos a Leo (Martina), que la verdad hizo un partido excepcional y después del banco también entraron muy bien los chicos y pudieron darnos la victoria”, indicó.

El torneo atraviesa la segunda rueda de la primera fase y todavía falta mucho. Antes de determinar la clasificación, deberán enfrentar otras dos veces más a los mismos rivales. “Hay que estar tranquilo de la cabeza porque si no te puede jugar en contra, sabemos que esto recién empieza, faltan muchos partidos por delante, en la fase anterior estábamos en el quinto cuarto puesto y hoy nos toca estar arriba, sabemos que tenemos que ir pensándolo partido a partido y así vamos a lograr cosas grandes”, dijo Gancedo.

Al enfrentarse cuatro veces con el mismo rival, para la última rueda las cuestiones tácticas van a estar estudiadas hasta el hartazgo lo que otorgará otro panorama a los jugadores a la hora de crear. “Sí, lo que creemos nosotros, o hablo por mí que conozco la categoría, es que al ser así este torneo van a ser muy pocos los puntos que se puedan sacar de ahora en adelante, en la tercera fase o la cuarta, ya va a ser muy difícil, porque ya te enfrentaste dos, tres veces con el mismo rival, ya conocés la mayoría de las cosas del otro, entonces van a ser muy trabados los partidos, va a ser muy táctico y el que convierta va a ser el que seguramente saque más puntos”, explicó.

Otro compromiso con el ataque

Gancedo llegó al club como marcador de punta izquierdo, comenzó jugando en esa posición -marcándole un gol a Depro en el debut- y desde hace algunas semanas Giaccone lo comenzó a utilizar como volante, también con buenos resultados.

En ese puesto se vio lo mejor del ex Olimpo siendo una pieza clave en la construcción por la banda izquierda, incluso llegando al gol. “Estoy contento por el pasar que estoy teniendo, estoy jugando de volante que es un puesto donde yo no venía frecuentando, pero me siento cómodo, el grupo me hace sentir cómodo. Y si no tuviera a los chicos que tengo al lado, me costaría mucho más, así que contento en lo personal y también lo grupal”, señaló el jugador.

“Hoy justo lo estaba hablando con el Profe que me siento más liberado en la presión, si bien nuestra presión empieza desde los dos nueve y de ahí para atrás, uno en la cabeza como que se relaja un poco al saber que no es la última línea, que si lo pasan, tenemos gente atrás. En ese caso lo tengo a Ema (Del Bianco), que también es muy comprometido con la marca, entonces, me alivia un poco por ese lado. En el ataque, que es lo que más me gusta a mí, tengo prioridad para atacar, así que estoy suelto”, comentó.

“Los esperamos a todos el domingo”

Por otro lado, el lateral ya palpita lo que será el partido del domingo ante un duro rival, que llega diezmado, pero que tiene los mismos objetivos de Sportivo: luchar por el ascenso.

“Es una categoría donde no importa quién esté arriba y quién está abajo, todos los partidos son peleados. Si bien le echaron jugadores a Douglas, tienen un plantel seguramente bastante completo… hay que estar tranquilo, afrontar el partido, pensar en nosotros. en lo que va a hacer el rival y yo creo que va a ser una linda tarde”, indicó.

Finalmente, el jugador dejó un mensaje al hincha que seguramente se acercará el próximo domingo en gran número para acompañar al equipo. “A la gente que nos sigue apoyando, estamos contentos por cómo nos vienen alentando en la cancha, así que un saludo grande para todos y los esperamos a todos el domingo”, cerró.

Su estadía en la ciudad. "Estoy muy contento, muy cómodo en la ciudad, la gente te reconoce en la calle, te trata bien, en lo grupal también hay un grupo muy lindo, así que la verdad que estoy muy contento con este pasaje", dijo Gancedo.