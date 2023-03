Leandro Bagnarelli competirá en el Superbike de Brasil a bordo de la Kawasaki Ninja del equipo W2V MotorSport y en la categoría Suhai 400 Cup. El piloto de Frontera se incorporará a la competencia en la segunda fecha que se correrá en el circuito de Interlagos los días 6, 7 y 8 de abril.

El piloto de Frontera contó que se encuentra muy contento con este nuevo proyecto que surgió hace muy poquito. “Llevábamos un proyecto para competir en el Superbike argentino y no se pudo concretar por cuestiones ajenas, se presentó esta posibilidad y estamos super contentos porque una vez más voy a estar en el Superbike de Brasil, con un equipo que tiene una larga trayectoria en el campeonato brasilero, así que para mí es un desafío muy interesante porque es todo nuevo, por primera vez voy a hacer la temporada completa; y al ser todo nuevo lo hace más interesante, así que estoy con muchas ganas de comenzar”, comentó.

El próximo 3 de abril, Bagnarelli partirá rumbo a San Pablo donde se va a disputar la segunda fecha en el circuito de Inter lagos. La Suhai 400 Cup es una categoría mono marca con todas Kawasaki Ninja 400cc.

‘Leli’ ya compitió en Brasil en 2019 corriendo la R3 Cup, competencia que le dio visibilidad y le permitió conocer algunos circuitos. “Cuando debuté en Brasil lo hice en esta pista, me fue bien, gané una carrera en Interlagos bajo la lluvia, también me fue muy bien en Curitiba bajo la lluvia, así que las expectativas son muy grandes , hay pilotos argentinos muy allegados a mí, estoy muy agradecido también por el apoyo de los sponsors, eso es especial porque sabemos la situación que estamos atravesando, el deporte motor es muy costoso, hoy competir en Brasil no es sencillo y en esta ocasión me voy solo, pero ya tengo mi experiencia en carreras anteriores”, explicó.

"Estuve al tanto de la primera fecha, la seguí por Youtube, tuve la posibilidad de correr en ese autódromo, es una pista muy rápida y muy técnica , ahora particularmente estoy entrenando mucho en la parte física en gimnasio, bicicleta, hago natación en San Isidro, entreno mucho en moto aunque no tengo el espacio ideal para hacerlo en San Francisco y Frontera, pero apunto a la resistencia arriba de la moto ya que la ultima competencia que tuve fue a fines del año pasado

“Hacíamos hincapié en el campeonato argentino, pero al darse de baja ese proyecto, se dio lo de Brasil entonces arrancamos a competir en abril. La primera fecha fue a principios de marzo, pero es un proyecto muy interesante y motivante. Estamos trabajando mucho para llegar de la mejor manera”, dijo Bagnarelli.

Pocas oportunidades en Argentina: el principal obstáculo es lo económico

Bagnarelli viene compitiendo desde hace varios años en el motociclismo nacional y en las últimas temporadas buscaba pegar el salto de categoría. Sin embargo, la economía de nuestro país y algunas situaciones de falta de competitividad que remarcó el piloto, hicieron que las oportunidades del exterior sean más interesantes.

“No me cabe duda que vamos a luchar como siempre. Estoy muy motivado, recuperé la motivación, el año pasado padecí mucho en lo deportivo, perdimos competitividad, no contábamos con las herramientas necesarias y no pudimos lograr el campeonato argentino que tanto lo deseábamos. Finalmente decidimos cambiar de aire así que nos vamos a Brasil”, explicó.

Y agregó: “Es una decisión personal, nos faltaba competitividad en la parte motor y equipo estructuralmente, muchos factores que nos hicieron falta y no pudimos contar con ellos. Eso fue lo que impidió que pudiéramos pelear el campeonato. Al margen de todo siempre es lindo representar a la Argentina, a Frontera, a San Francisco, creo que va a ser algo bueno en mi carrera deportiva”.

En ese sentido, Bagnarelli comentó que este éxodo de algunos argentinos hacia Brasil "es en gran parte por lo económico, pero comparándolos, a nivel estructural el Superbike de Brasil es mucho más fuerte que el argentino, el nivel argentino es muy bueno y competitivo, pero yo apunto a futuro, hace 12 años que compito en el Superbike argentino, con mucho esfuerzo y dedicación, considero que tengo la capacidad para poder correr en cualquier otra categoría y en la superior del Superbike , pero el tema económico en nuestro país condiciona muchísimo y me impide hacerlo. En la mayoría donde competí ninguno me ha brindado las posibilidades de hacerlo, con poca experiencia en Brasil me ha brindado más oportunidades y por eso apunto a eso, dentro de los próximos años quiero poder ser parte de las categorías principales del Superbike de Brasil .

El objetivo

Para esta primera carrera, Bagnarelli prefiere ser cauto. Buscará trabajar a la par del equipo y conocer las ‘mañas’ de la moto. “En esta ocasión por ser la primera vez voy a hacer hincapié en el trabajo de la moto, nunca anduve en una Kawa 400, pero es muy similar a lo que yo venía usando que era una Yamaha 300. Vamos a ir paso a paso, arrancamos el jueves con los entrenamientos, tenemos mucho tiempo para desarrollar la moto, el equipo cuenta con otras Kawasaki 400cc y eso nos da la posibilidad de ir avanzando. La realidad es que quiero adaptarme a la moto, al equipo, al trabajo en general, voy con una fecha menos así que lo ideal es terminar la carrera porque nos va a dar un impulso para lo que viene , uno siempre quiere luchar en los puestos de adelante, pero soy consciente que es todo nuevo, así que vamos a buscar hacer un buen trabajo”, señaló.

“Quiero agradecerles a mis sponsors que hacen posible que pueda estar compitiendo a nivel internacional en Brasil, a Akron Maquinarias, a Pinturería Ariel, a ML Construcciones, a Electro Pear's, LS2 Argentina, a Mayorista Careglio, al club San Isidro, a mi entrenadora Mariana Páez, a El Gaby SA, a toda la gente que siempre está apoyando de alguna u otra manera y a mi familia que siempre está acompañándonos. Muchísimas gracias a todos ellos”, cerró el piloto local.