Tras la victoria ante Gimnasia en condición de visitante, el entrenador de Sportivo Belgrano Bruno Martelotto analizó el triunfo y brindó algunas consideraciones del partido.

El primer tiempo. "Hicimos un buen primer tiempo, donde abrimos el marcador y tuvimos alguna que otra chance para ampliarlo, el equipo estuvo ordenado, no habíamos sufrido y en una jugada desafortunada, con algunas desatenciones, nos hacen el empate. Eso golpeó porque ya terminaba el primer tiempo...", indicó.

El segundo tiempo. "No fue bueno, fue malo, pero el equipo siguió insistiendo, siguió buscándolo de una manera quizás que no era buena, pero a veces también esa suerte que nos venía esquivando jugó de nuestro lado, llegamos a tener ese penal sobre el final, lo convertimos y nos terminamos llevando los tres puntos que es importante desde lo anímico para revalidad ese punto que conseguimos contra Racing y que nos deja en una posición para seguir luchando y esperanzados para el próximo partido", dijo el DT.

Lesión de López Macri. "Se retiró con una molestia en el la zona del gemelo, se le hará un análisis y estudios para determinar el grado de lesión", señaló.

Lo que viene. "Me parece una frase hecha, pero nosotros tenemos que ir partido a partido y no pensar mucho más allá, obviamente que tenemos un partido muy importante el viernes (ante Douglas Haig), necesitamos ganar de local para olvidar esos partidos que no lo pudimos hacer, para seguir buscando funcionamiento del equipo, esperamos no tener bajas y en caso de que Nico no esté veremos alguna variante, pero tenemos que seguir trabajando para encontrar el funcionamiento que nos va a llevar a tener resultados y seguir creciendo", comentó Martelotto.

Mensaje al hincha. "Nosotros tenemos una manera de trabajar que no vamos a modificar, todos los partidos tratamos de corregir errores y seguir insistiendo, pasamos momentos muy difíciles todos, como cuerpo técnico, nuestras familias también porque no es fácil el día a día cuando las cosas no salen, tener el respaldo de la dirigencia, de la familia, de los futbolistas hizo que sigamos trabajando y corrigiendo las cosas malas que hicimos, porque las seguiremos haciendo sin mala intención, tratando de buscar lo mejor siempre para el club, para que el club siga creciendo y los futbolistas sigan creciendo, de esa manera los resultados van a llegar", cerró el DT.