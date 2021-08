“Me tomó por sorpresa, puso muy contenta a mi familia y a mí”, dijo Ballari sobre la convocatoria

La sanfrancisqueña Lucía Ballari participó, días atrás, del proceso de preselección para conformar el equipo nacional u16 de básquet que representará a nuestro país en el premundial de México.

Ballari, con 14 años, fue una de las jugadoras más jovenes de la preselección y pudo sumar una experiencia sumamente constructiva pese a no haber sido seleccionada para integrar el equipo final.

“La verdad está convocatoria para la Selección me tomó por sorpresa, no esperaba recibirla, pero me puso muy contenta a mi familia y a mi… En lo personal lo que me dejó fue la intensidad con la que se debe trabajar, la ejecución de los ejercicios y varios consejos que me fueron dejando los profes para mejorar mi juego”, explicó.

Encontró su lugar

La joven escolta contó que dio sus primeros pasos en San Isidro, pero también jugó en Tiro y Gimnasia antes de recalar en Centro Social de Brinkmann, club en el cual milita actualmente.

¿Su incentivo? La escuela: “Fue un profesor a dar e incentivar a que más chicos vayan a practicar básquet, me gustó mucho, fui a una de las prácticas del club San Isidro y desde ahí me quedé unos tres años, después me fui a Tiro y Gimnasia otros tres años más. Ahora hace un año y medio que estoy en Centro”, explicó.

“Germán Giaveno fue mi profesor en la Selección de Córdoba y me invitó a entrenar en su club, con mi familia tomamos la decisión de que yo vaya a entrena a Centro. Ahora estamos por jugar los Provinciales y la Liga, por lo pronto voy a intentar mejorar mi forma de juego y disfrutar”, cerró la joven jugadora.