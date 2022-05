Juventud Unida es uno de los tantos clubes típicos de barrio que tiene San Francisco, desde hace varios años trabaja con chicos sub 14 y sub 16 para disputar la Liga Juvenil de Fútbol, pero hace unos meses atrás la participación en Liga Amateur generó un impulso aún más grande en esta isntitución que apuesta a seguir creciendo con el apoyo de su gente.

Darío Contreras hace más de 7 años que está al frente del club. Con el apoyo de su familia, del Centro Vecinal y de colaboradores que se suman año tras año le pone el hombro a la realidad y busca dejarles un mensaje principalmente a los más chicos.

"En la Liga Juvenil hace unos 7 años que estamos en marcha, este año tenemos dos equipos de Sub 14 y uno de Sub 16, después tenemos los chicos de la Liga Amateur. Tenemos más de 100 chicos, esto es así, vos abrís las puertas y se suman enseguida, incluso se siguen sumando sabiendo que ya están todos los fichados y vienen a practicar lo mismo buscando una oportunidad", explicó.

- ¿Hay un gran interés por parte de los chicos?

Uff, sí. A la Liga Juvenil nosotros le damos mucha importancia para que los chicos no estén en la calle, por eso entrenamos de lunes a viernes, ese tiempo que les damos nosotros, se lo quitas en la calla, acá vienen juegan, se cansan y después no salen. Es algo formativo para contener a los chicos...

- ¿Cómo vienen las obras?

Nosotros tratamos de no molestar a nadie, por ahí le pedimos algo a la Municipalidad, pero tratamos de hacer todo a pulmón como todo lo que tenemos, es difícil así crecer rápidamente, pero tratamos de llevarlo adelante nosotros. Es muy difícil pagar la mano de obra, va muy lento y cuesta. Tenemos la obra de los vestuarios que estimamos que en un mes los terminamos y queremos seguir con la obra de los baños, que los necesitamos porque usamos los del Centro Vecinal, gracias a Dios nos dan una gran mano.

"La cancha de Juventud es como la placita del barrio, es de todos, no se les cierra las puertas a nadie. Vienen chicos de otros barrios a jugar también, los sábados a la mañana nos juntamos todos y entre todos preparamos todo para la fecha", dijo Contreras.

- Hace varios años que estás en el club, la cosa se pone difícil, pero vos siempre estás...

No tengo un control, calculo que unos 7 años y siempre con gente nueva. Es difícil llevar el timón, es pesado para el que trabaja, para mí ya es una costumbre, llego de trabajar y me vengo, me pongo a preparar la cancha y todos días siempre hago algo acá.

Todo esto lo hago porque yo también fui chico, pasé casi 12 años por un instituto, de ahí saqué los valores que tengo, gracias a Dios. Hoy quiero transmitirle a los chicos que no es fácil tener algo, hay que remarla y lucharla, enfrentar la realidad... hay que ir de a poquito, este año se armó una nueva Comisión y se dan cuenta que nos fácil llevar un club a adelante, pero como siempre les digo, la cancha es como la placita del barrio.

La Comisión. Dario Contreras (presidente), Paula Olmos (secretaria), Silvia Guayan (prosecretaria), Victoria Cortez (tesorera) , Graciela Gutiérrez (protesorera). Vocales y colaboradores: Yesica Silva, Silvana Silva, Mario Ferreyra, Miguel Bencich, Luis Cortéz, Julio Delgado y Eduardo Silva.



- ¿Qué expectativas tienen en cuanto a lo deportivo?

La categoría más chica siempre es formativa, apuntamos a las sub 16 porque las dos son competitivas, uno de los equipos tiene chicos más grandes que los otros, pero están parejas. Como les digo a los chicos, la diferencia la hace el que no sale, por más que tengas chicos más grandes si no se cuidan a la larga lo pagan en la cancha.

- Está muy motivados, para ellos es representar al barrio...

Sí, se habla todos los días más que todo en la Liga Amateur, lo que tenemos nosotros a diferencia con otros clubes es la edad. La mayoría del equipo de Liga Amateur pasó por la Liga Juvenil, el más grande tiene 30 años, el resto son categoría 2000, 2001 y hasta 2004. Se les da la prioridad a los chicos que pasan por el club.

"Recién a partir de este mes les empezamos a cobrar una cuota a los chicos, los primeros meses no les cobramos nada, la idea es que se sumen, se incentiven y vean si les gusta, gracias a Dios a muchos les gusta y por eso se quedaron", contó Contreras.

Peña

El próximo viernes 10 de junio, el club realizará una peña en el Centro Vecinal de barrio Roque Sáenz Peña.