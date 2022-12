Malena Santillán se adjudicó el San Francisco de Asís de Oro en la 41° edición de la Fiesta del Deporte, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de San Francisco. Es la segunda vez consecutiva que la nadadora del Sport Automóvil Club se queda con este premio luego de haberlo obtenido también por la temporada 2021.

En diálogo con El Periódico, la joven de 14 años se manifestó muy contenta por el galardón. "Estoy muy emocionada, re contenta y feliz de haberlo conseguido", expresó la nadadora quien agradeció también a su entrenador Aníbal Gaviglio, a su equipo de entrenamiento y a su familia.

Cabe recordar que Santillán ya trabaja en un proyecto integral donde busca llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024. "Realmente teníamos buenas perspectivas para 2022, pero lo que ha logrado en cuatro torneos muy relevantes para nosotros, que lo hubiese podido haber hecho, pero no pensábamos que tan bien. Fue un cierre espectacular que nos prepara para recibir el 2023 que va a ser con una agenda muy amplia, muy apretada, con muchos torneos internacionales para seguir creciendo. Todavía no hemos salido del cascarón, queda mucho por hacer, el objetivo nuestro es contenerla lo más que podamos y que ella tenga una larga carrera deportiva", explicó Gaviglio.

Y agregó: "No me cabe la menor duda que vamos a tener representante olímpica con Malena, no en una olimpiada, si no en más de una olimpiada. Es muy atrevido lo que digo, pero seguramente va a ocurrir si ella decide seguir nadando y sigue dando todo lo que ella tiene para dar. Vamos a estar en un plazo de dos o tres años en San Francisco con una de las mejores nadadoras del mundo en su especialidad".

El 2022 de Malena

Cosechó 5 medallas en el Torneo República de Buenos Aires (2 de oro y 3 de plata), participó de una fecha del Campeonato Brasilero de Mayores de Natación, consiguió 4 medallas en el Torneo Nacional de Santiago del Estero (2 de oro y 2 de plata), logró 3 preseas en el Open de Barcelona, España (1 de oro, 1 de plata y 1 de bronce), alcanzó 2 medallas en Open de Lisboa, Portugal (1 de oro y 1 de bronce), participó del Mundial Juvenil de Natación de Lima en donde llegó a la final en las siete pruebas que compitió.

Es la segunda nadadora sanfrancisqueña en llegar a un mundial después de Andrés González. Consiguió 3 medallas de oro en los Juegos de la Región Centro. En los Juegos Odesur, logró 3 medallas (1 de oro, 1 de plata y 1 de bronce). Además, marcó un récord de Torneo en los 200 metros libre. Estableció 10 récords nacionales durante todo el año en cuatro pruebas diferentes. Rompió 6 veces la marca de 200 metros espalda, 2 veces la de 800 metros libre y 1 vez la de 400 y 1500 metros libre. Fue nominada a los Premios Olimpia y a los Premios Cóndor.