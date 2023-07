En este 2023, Leandro Bagnarelli decidió competir en el Superbike Brasilero, precisamente en la Suhai 400 Cup. En el marco de la 5ª fecha, logró su primer triunfo de la temporada en el mítico circuito de Interlagos.

Para “Leli” se trata de una victoria esperanzadora, que reafirma el trabajo que viene realizando con resultados de menor a mayor en el campeonato. “Fue una fecha muy positiva, el primer día no tuvimos muchos minutos sobre a la moto porque la pista se encontraba mojada, sucia y no estaba en buenas condiciones, evitamos salir a girar y solo lo hicimos en una tanda. El sábado en la clasificación teníamos sensaciones muy buenas, íbamos mejorando y seguir corriendo en Interlagos hizo que podamos mejorar en muchos aspectos con respecto a las carreras pasadas. Pudimos entrar segundos dentro de los 10 más rápidos y en la Superpole llegamos terceros, pero lo importante fue que ya estábamos prendidos y no estábamos tan lejos como en las carreras anteriores”, explicó.

“En esta carrera todo se fue encaminando, me sentía bien, la moto funcionaba bien. Hicimos una buena largada en el pelotón de punta, llegué a estar quinto, pero rápidamente retome la punta y el hecho de que todo funcione bien me daba seguridad para tener buen ritmo y analizar la carrera. Más allá de que sabemos que es una categoría muy competitiva, la succión es gran parte de esto, supimos aprovecharlo en el momento justo, salimos bien a rueda de mi rival, lo que me permitió ir succionado y pasarlo llegando la meta por 26 milésimas”, contó Bagnarelli sobre el desenlace de la carrera.

En ese sentido, el piloto de Frontera contó que conseguir esta victoria fue “una alegría enorme porque hacía mucho que trabajábamos para esto, si bien sabíamos que este era un proyecto nuevo, que iba a llevar tiempo, trabajo y desarrollo de la moto, pero haberlo conseguido valió la pena la espera y el trabajo que se hizo”.

¿Cuán importante fue aprovechar estas primeras fechas corriendo en el mismo circuito?

Competir seguido en Interlagos hizo que saquemos muchos datos de las carreras, en la carrera pasada tuve buenas sensaciones, le sacamos mucho provecho a la seguridad que te brinda la goma porque el neumático es muy bueno e hicimos mucho hincapié en eso. Implementamos más velocidad en el tránsito de curva, la moto respondía y la goma también, entonces eso me dio mucha seguridad. Le sacamos el mayor jugo posible, que vaya bien el chasis, que vaya bien en la recta, que tenga buen paso por la curva, que corra; eso nos hizo muy competitivos.

Arranca otra parte del campeonato, en otros circuitos ¿Cómo lo encarás?

Creo que no tenemos muchas chances de pelear el campeonato, arrancamos con una fecha menos, al principio los resultados no fueron buenos porque esto lleva un proceso de trabajo, pero la idea es continuar con este trabajo, como terminamos en esta última fecha estamos bien parados para la segunda parte del campeonato, se viene una fecha en agosto en el autódromo de Potenza, es una pista diferente, mixta y muy técnica, creo que llegamos bien parados y espero que podamos ser candidatos para pelear la punta.

¿Cómo es el entrenamiento lejos de la categoría? ¿Y el desgaste del viaje?

No tengo entrenamiento en moto, entreno físicamente, me condiciona no tener un espacio físico para poder hacerlo con moto, dependo de viajar y eso genera gastos; y por eso se hace difícil. Trato de compensarlo físicamente, me entrena Mariana Páez, voy al gym, voy a nadar a San Isidro, hago bici, me las rebusco. No cabe dudas que entrenar en moto siempre es bueno, la exigencia es otra, el desgaste físico es otro, pero tratamos de verle el lado positivo, dejar las excusas de lado, creo que estar bien físicamente es fundamental.

Viajar en auto también nos condiciona porque la recuperación es otra, pero también tenemos la posibilidad de entrenar los jueves… en la fecha pasado no lo hicimos y también te beneficia un poco porque el desgaste físico es menor, el domingo en Warm Up tampoco salimos, era muy temprano, poco tiempo, hicimos hincapié en mi rendimiento en la final, evitamos el cansancio extra, llegar bien a la final y me sentí muy bien, tuve buen ritmo con vueltas constantes y parejas que me permitieron llegar lucido a los últimos metros.

Más allá de los resultados ¿Qué valorás de esta nueva experiencia?

Estoy muy contento, sinceramente esa fecha no iba a viajar. Se hace un esfuerzo muy grande para viajar y no se venían dando los resultados, éramos conscientes de que era un trabajo que iba a llevar un determinado tiempo, tampoco nos acompañó la suerte, pero para esta fecha el equipo trabajó muchísimo, de su parte ellos colaboraron mucho también y lo importante es que ellos están muy conformes con este rendimiento.

Esto nos motiva muchísimo para lo que viene, estamos programando cosas para el 2024, cambar de categoría, estoy muy contento porque el equipo valora mucho mis resultados, mi rendimiento arriba de la moto, eso lo hace más interesante, vale la pena el esfuerzo y la dedicación que le pongo día a día y que entrego. Estoy muy conforme en lo personal, vamos a seguir trabajando para seguir obteniendo los resultados. No sé si vamos a llegar a pelar por el campeonato, pero vamos a seguir dando todo para que lo que venga sea aún mejor.