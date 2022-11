San Isidro ganó este domingo de manera cómoda ante Echagüe de Paraná y mantiene la cima de la Conferencia Norte. El Rojo volvió a mostrar un gran despliegue físico, pese a las altas temperaturas y un ritmo imparable con el que nuevamente sometieron a su rival sin negociar el estilo de juego.

Agustín Carnovale habló del momento que atraviesa el equipo, que viene mostrando una sostenida regularidad en el juego. "Muy contento por la novena victoria consecutiva, estamos en un gran momento y tenemos que seguir con la misma humildad con la que estamos trabajando por ese objetivo final, hay que seguir con estos pasos que estamos dando, hoy la verdad que al principio estuvo un poco trabado el partido, pero creo que después físicamente y la actitud del equipo fue impresionante", señaló.

Más allá del gran rendimiento que viene teniendo el equipo en su conjunto, en algún pasaje se excede en confianza ante rivales endebles como el de esta noche. "Creo que el exceso de confianza es lo que quiere el entrenador, que todos nos sintamos cómodos, que tomemos lanzamientos y eso está bueno porque no dependés de uno o dos jugadores que tienen que meter 20 puntos para ganar, creo que en este equipo somos todos parejos, les toca anotar a uno o a otro, pero nos estamos destacando y eso es lo importante, hay que entender que la filosofía es la defensa dura y que juguemos todos los jugadores. Después arriba hay que estar tranquilo para que le toque el lanzamiento a cualquiera y esté tranquilo para meterla", explicó el jugador.

Ya pasaron 12 de los 16 rivales que tiene el Rojo en esta Conferencia Norte ¿Dónde está parado San Isidro?. "Nosotros estamos muy bien, sabemos que está Ameghino, Barrio Parque, pero son todos difíciles. El otro día nos tocó jugar en Villa San Martín y Sarmiento, lo hicimos muy bien y eso demuestra el carácter de este equipo, que nos toca jugar con el que toca y seguimos con el mismo hambre y la mismas ganas; y hay que mantenerlo. Nos pasó con Tucumán, que teníamos algunos chicos enfermos, se dio un partido difícil, creo que el mérito es de los chicos por la actitud y el hambre que tienen de jugar todos los partidos iguales", comentó Carnovale.

Con 36 años, el "Negro" se siente un "pibe" adentro de la cancha. Es que esta temporada tiene otro ritmo para el rosarino, algo más comprometido en defensa y lo disfruta. "Esta temporada equivale a 15 de las que tengo el lomo, pero estoy muy contento y con 36 años tratando de disfrutarlo de otra manera. Hasta el año pasado trataba de llegar al final del partido para tomar lanzamientos y no defender tanto para poder anotar y hoy me pasa otra cosa; tengo ganas de defender desde el primer minuto que entro a la cancha, me siento parte del equipo donde somos todos iguales y la verdad que lo disfruto mucho, obviamente a quien no le gusta tirar al aro, toda mi vida tiré al aro, pero trato de hablar con los chicos, los jodo para entrar en juego también", comentó.

"Estoy feliz de estar en este club, nos tratan bárbaro, el grupo humano es excelente, después de 18 temporadas lo estoy disfrutando como si fuese la primera y eso es lo importante", dijo Carnovale.