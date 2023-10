"Cuando va pasando la edad el deporte es fundamental, te va cambiando el estado de ánimo"

Pablo Giorda (49) es uno de los nuevos ciclistas de San Francisco, comenzó a desandar esta noble actividad hace unos 6 años atrás y hoy participa en competencias de trasmontaña que son un verdadero reto.

Giorda es mecánico de profesión, jugó al básquet en la Asociación El Ceibo y llegó al mountain bike motivado por “moverse”, por hacer algo más que implique superarse. “Venía de una rutina, de dormir siesta todos los días y me dije, tengo que empezar a hacer algo. Yo vengo del básquet y no jugué más. Me enganché por unos amigos que también en bicicletaban, empecé solo a dar dos vueltas a la costanera, después tres y después ya ellos me empezaron a llevar hacia el campo, empezamos a hacer 30/40/50 kilómetros, los sábados nos juntábamos en Tiro a las dos de la tarde y ya éramos muchos. Al poco tiempo me anoté a correr en una carrera, así me fui enganchando”, contó.

“Empecé con una bicicleta de mi hermano, que me prestó, con el tiempito me compré otra mejor y después, como todos, quería mejorar un poco la bici, querés mejorar vos, empecé a entrenar distinto, a ir con otro grupo para llegar mejor a las carreras”, explicó.

¿Cómo fue esa primera carrera?

Me llevaron dos amigos, fue duro al principio, pero me entusiasmé. La primera fue en Santa Rosa de Calamuchita, me gustó, más allá del sacrificio que es me enganché porque es lindo, sano…

¿Qué es lo que más te gusta de este deporte? Es individual, pero también tiene algo grupal…

Es competitivo individual, pero lo haces por vos mismo, te vas superando vos mismo todos los años, vas bajando los tiempos y eso te incentiva. Y por la poca experiencia que tengo yo, la mayoría lo hace solo, pero para mí el grupo es lo más importante que hay, somos unos 10 que salimos juntos a pedalear todos los días, si estás solo capaz si hace frío o llueve no arrancás, así somos 5 o 6 y arrancas sí o sí. El grupo y el apoyo la familia…

¿Cómo son los entrenamientos?

Casi todo por ruta, hacemos los sábados unos fondos de cuatro horas y media por tierra. A veces por ruta, pero la mayoría por tierra en la mountain bike y corremos en todo lo que sea montaña, fui a pocos rurales, he corrido y está bueno, pero me atrae más a ir a la montaña.

¿Qué tiene la montaña?

Me atrae mucho la naturaleza. He conocido lugares que con el auto no los conoces, la naturaleza de la montaña y de las sierras es algo único.

“Una de las cosas que me fue enganchando es que lo hacía como unas mini vacaciones, un fin de semana con la familia y ellos se vuelven locos. En un recorrido de 70 km los encuentro dos o tres veces, a mis hermanos, mi señora, mis hijos, buscan la manera de estar en el recorrido de la carrera. Ahí vos te decís: ‘tengo que llegar porque me están esperando’, te motiva. A veces vamos en grupo a correr, pero la mayoría de las veces lo hago yendo con la familia”, dijo Pablo.

“Lo hago como un hobby que me atrapó y después si viene un resultado bueno, bienvenido sea”, expresó Giorda.

¿Tenés algún cuidado especial para hacer esto?

Me empecé a cuidar, lo que pasa que para estar medianamente bien tener que cuidarte un poco, pero no tengo ninguna dietista, nada, mi señora la verdad que la tiene clara en ese tema y me ayuda a cuidarme para llegar bien y no sufrir la carrera. A todos nos gusta llegar lo más adelante posible y para llegar a eso tenés que entrenar y cuidarte también con las comidas, no una locura, pero tenés que tener un equilibrio y no solo esa semana.

Y esto lo hacés palmo a palmo con otros que se dedica exclusivamente a esto…

Lo que nosotros hacemos es muy sacrificado y no muchos tienen el tiempo y el entrenamiento necesario. Nosotros salimos a pedalear a la 1:30 y a las 3 estamos todos trabajando. Hay gente que se dedica a esto, por eso lograr llegar cerca de esa gente que tiene más horas para dedicarle a este deporte es muy satisfactorio, te llena porque es puro sacrificio.

“Esto me ha cambiado muchas cosas, uno conoce gente nueva, cuando va pasando la edad me parece que el deporte es fundamental, te va cambiando el estado de ánimo y si encontrás un grupo como el que tenemos nosotros, es algo que te cambia. No es solo el trabajo diario, es muy lindo tener un grupo así. También la familia es fundamental, tengo la suerte de tener dos hermanos que me bancan en el taller, mi vieja también, son cosas que te dan ganas de ir a participar”, dijo Giorda.

La carrera más recordada. “Hay muchas carreras, pero lo que más me gusta es el Pinto (Desafío al Río Pinto), me marca mucho por la cantidad de gente, con 6 mil corredores es la que más me marca y si puedo quiero ir a correrla siempre. Es muy emotiva y cuando vas viendo a la familia en el recorrido o gente de la ciudad que te saluda, por eso es la que más me marca”, dijo Giorda.

La última. “Corrimos en El Salado el fin de semana pasado, llegué tercero. Me fue bastante bien este año. Preparamos unas carreras en pareja con Diego Williner, uno de los chicos del grupo y también nos fue bien en las tres carreras que corrimos, las disfrutamos. Este año todas las carreras que corrí más allá de los resultados, uno se siente muy bien”, dijo Giorda.

La próxima. “Voy a meter La Sierrita (Vuelta a La Sierrita en Embalse), una o dos más y ya paramos hasta el año que viene. Por este año estuvo bien”, señaló Giorda.

“Estoy muy agradecido a mis hermanos, a mi vieja, mi señora, mi hijo que sin ellos a lo mejor no hubiese seguido, los empujones son de ellos y al grupo de entrenamiento. El que quiera empezar a hacer este deporte me parece que tiene que buscarse un grupo sano y yo estoy muy agradecido de eso, uno aprende de cada uno, de gente que ha corrido hace muchos años”, indicó Giorda.