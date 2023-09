El director técnico de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, respondió en conferencia de prensa tras la victoria argentina por 3-0 frente a Bolivia en La Paz por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Entre otros temas, habló de la ausencia de Lionel Messi en la cancha, su planteo táctico, pero hubo una pregunta que le provocó una curiosa reacción.

DUrante la conferencia de prensa, un periodista boliviano tomó el micrófono y comenzó con una extensa y reiterativa consulta acerca de las dificultades para jugar en la altura del país vecino, que sorprendió al entrenador argentino.

"¿Cuál es la postura de Lionel Scaloni acerca de la altura? Es un tema muy criticado por los extranjeros, por periodistas argentinos, que dicen que uno acá se puede morir", comenzó el reportero, mientras Scaloni hacía un gesto de asombro. "¿Cuál es la postura que maneja justamente Lionel Scaloni? Si realmente es así. Usted hoy demuestra lo contrario, hoy se lleva la victoria y hoy puede ganar. Cuál es la postura de Scaloni y no sé si de los argentinos, ¿qué le ha parecido aquí la altura, profesor? Por favor, es un tema que de verdad...", continuó, hasta que fue interrumpido con el entrenador.

El DT primero acotó un "áspero" por lo que manifestaba el periodista, hasta que optó por interrumpirlo. "Qué larga, ¿no? La pregunta, qué larga. Ya la entendí", contestó el entrenador campeón del mundo, luego de hacer algunas caras mostrándose sorprendido por los dichos del periodista.

-Gracias profesor, agregó el reportero.

-Por eso, ya la entendí, repitió Scaloni, para luego responder la consulta

"No somos los primeros en ganar acá. Han ganado muchos y han perdido muchos, tiene su dificultad y ya está. No quiero entrar en problemas, en debate. Que tiene la dificultad es evidente, como otras canchas tienen otras dificultades. Punto, no hay otra cosa que decir o aclarar", sentenció el entrenador de la Selección argentina.

Sobre Lionel Messi

"Leo no estaba para jugar. Ayer intentó recuperar y no se sentía cómodo. No lo arriesgamos", expresó el técnico de la Albiceleste sobre la ausencia de la Pulga. Y añadió: "No era necesario porque vienen cosas importantes. La parada era difícil. Incluso entrando se podía hacer mal".

A su vez, el entrenador afirmó que jugar en la altura "tiene sus dificultades" y que la "virtud del equipo es querer jugar, no tener miedo a jugar con la pelota". "Estamos contentos. Era una parada muy difícil y la sacamos adelante", dijo. Y añadió: "La fórmula son los jugadores que juegan muy bien. Hay un grupo que juega muy bien al fútbol. Sin ellos sería imposible. Es mérito de ellos".

A su vez, Scaloni afirmó que las Eliminatorias sudamericanas "son las más difíciles" y que "Argentina hizo el partido que tenía que hacer". "La charla principal era que juguemos al fútbol, que se puede jugar. Con la dificultad añadida, que la pelota va más rápido, la falta de aire... Si nosotros éramos capaces de mover la pelota al hombre y no al espacio, íbamos a llegar en condiciones de hacer gol", expresó.

La respuesta del público en Bolivia

Lionel Scaloni se refirió a la división del público boliviano a raíz de la llegada de los campeones del mundo al país: "Caló hondo haber conseguido el título de la manera que se consiguió y que sea sudamericano el país que lo ganó. Está bueno. Agradecemos el comportamiento de la gente. Esperemos que pase en todos los estadios. Estamos contentos, es mérito de todos ellos".