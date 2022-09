La edición 90° de la Exposición Rural abrió este viernes nuevamente sus puertas, tras dos años sin el tradicional evento por la pandemia de coronavirus. Lo hizo con una importante presencia de público y actividades donde los escolares también fueron protagonistas.

De esta manera, la feria denominada “San Francisco Expone 2022” -organizada por la Sociedad Rural de San Francisco-, en esta oportunidad cuenta con unos 300 expositores y se extenderá hasta el domingo 2 de octubre.

En el imponente predio de avenida Cervantes se respira producción, ya que en el lugar numerosas empresas de la ciudad y la región muestran todo su potencial.

Para los organizadores no será una expo más. Y no solo porque cumpla 90 años de vida con una rica historia por detrás, sino por las ganas de volver a abrir las puertas no solo al productor y a las firmas relacionadas al agro; también a toda la familia. Para eso se diagramaron numerosas actividades y hasta se armó un espectacular circuito gastronómico. Además, los precios para ingresar son accesibles.

La gran muestra ganadera, industrial, comercial y de servicios refleja, una vez más, la producción de nuestra región, motivo de orgullo; la tecnología, los proyectos y las máquinas. Durante tres días, el predio ruralista es escenario de numerosas charlas de especialistas y foros de debate y también de entretenimiento con variados espectáculos.

Las puertas nuevamente se abrieron en la Rural. Es cuestión de llegarse para sumarse a una tradicional fiesta que este año, tal como dicen sus organizadores, será especial.

Bienvenida nuevamente y por muchos años más.