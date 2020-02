Unas 40 personas trabajan en el operativo de limpieza tras la tormenta

Luego de la tormenta de este miércoles, sigue el operativo de limpieza en el sector oeste de la ciudad, principalmente sobre la avenida Maipú.

En conferencia de prensa Hobey Salvático, secretario de Servicios Públicos, comentó cómo se vienen desarrollando los trabajos. "Estamos haciendo tareas de limpieza, una vez que pasó la emergencia, que hemos podido liberar la ruta, el trabajo que nos queda hoy y por varios días más es poder levantar todos los árboles caídos y llevarlos al relleno sanitario como corresponde", explicó.

A pesar de que no se brindaron precisiones sobre la cantidad de árboles caídos, reconocieron que fueron "muchos". Por tal motivo, Salvático informó que están trabajando cerca de 40 hombres de diferentes cuadrillas, no sólo de Mantenimiento de Espacios Verdes, así como se está utilizando maquinaria pesada, entre ellas, dos palas mecánicas para poder levantar los árboles y cargarlos en los camiones.

Respecto a cuántos días demandarán las tareas, Salvático no supo precisarlos: "No podemos evaluar porque depende mucho de las condiciones climáticas. Van a ir varios días de trabajo. Tenemos otras situaciones también que tenemos que resolver. No podemos abocarnos solamente a los troncos, así que vamos a continuar con mantenimiento y con la reparación de daños que han ocasionado la caída de los arboles".

¿Qué va a pasar con los árboles?

El secretario reconoció que por estos momentos muchos vecinos plantearon la posibilidad de quitar la cortina de árboles que bordea la avenida Maipú. "Yo pregunto qué pasaría si la cortina no estuviera, el viento chocaría directamente sobre las viviendas, sobre los barrios. No debemos olvidarnos de la cantidad de agua que necesita un eucaliptus para vivir porque eso hace que se reduzca la napa de agua", afirmó.

Consultado sobre si se podrán reponer los árboles caídos, manifestó: "Esa es una evaluación posterior, no le compete solo a mi secretaría sino a todas las secretarías en general. La idea es que se vayan reponiendo. Estamos trabajando con la Provincia para un plan de reforestación de la ciudad, creo que este año podremos dar soluciones certeras".

Aunque evitó referirse a la cantidad de ejemplares que podrían colocarse, dijo: "Se colocaron muchas especies. Las condiciones climáticas, el calor, las hormigas, como pasa en cualquier casa de familia, matan los árboles y hay que volver a reemplazarlos".

Sobre el final se refirió a las tareas de prevención que se llevarán adelante los próximos días ante los pronósticos de lluvia. "Hemos implementado en la secretaría una guardia para actuar en el caso de emergencias semejante salvando las distancias con Bomberos donde permanentemente o un director o director general que está todos los fines de semana de guardia, está en contacto con el el 103 que es la línea de llamados que tienen los vecinos para hacer reclamos. Ante emergencias actuamos inmediatamente. Estamos dando esta respuesta a la ciudad", indicó.

E insistió en que la línea del 103 funciona normalmente: "El 103 está trabajando con normalidad, tuvimos algunos reclamos ayer de que no atendían, es que eran muchos los llamados. El 100 por ciento de los llamados que se hicieron ayer fueron atendidos en el transcurso del día. En los lugares donde se pudo dar solución se dio solución y en lugares donde eran árboles internos, que le compete a los propietarios de la vivienda sacarlos, ni la Municipalidad ni Bomberos van a darle respuesta. Queremos pedir paciencia cuando da ocupado, no es que no hay nadie atendiendo, hay dos operadores y recibimos llamadas constantemente".

Finalmente pidió precaución al circular por avenida Maipú. "Pedimos circular a baja velocidad porque estamos trabajando con máquinas y gente de las cuadrillas que están haciendo la recolección de las ramas chicas".