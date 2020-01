Sportivo Belgrano amenaza con demandar a Cartaginés por el contrato de Muller

El presidente de Sportivo Belgrano, Pablo Esser, aseguró esta semana en un medio costarricense que demandarán a Sport Cartaginés por no cumplir con sus compromisos luego de rescindir el contrato de David Muller, a quién le comunicaron que no iba a ser tenido en cuenta.

El club de Costa Rica debía abonar un monto de 18.000 dólares tras cortar el vínculo del jugador sanfrancisqueño. Sin embargo, en negociaciones entabladas con Leonardo Vargas -hijo del presidente de Cartaginés- se había llegado a un acuerdo de que el monto baje a 8.000 dólares.

Tras el acuerdo, Esser manifestó al diario La Nación de Costa Rica que ya no pudo comunicarse más con el directivo. "En 15 días estaríamos demandando a Cartaginés ante la FIFA. Si en ese plazo nos comunicamos podríamos llegar a un acuerdo, pero a mí no me han atendido el teléfono. No me responden", señaló el presidente de la "verde".

Esser señaló que desde el 26 de diciembre no le atienden el teléfono. "No me contestan y por eso ahora voy a reclamar el total del monto. Ya el arreglo que habíamos hecho extraoficial no corre más. Ahora vamos por el total", enfatizó.

Pocas chances. Muller no tuvo muchas oportunidades en Cartaginés. Disputó solo dos partidos en el torneo Apertura y 46 minutos en total: 20 ante Herediano y 26 ante Jicaral. El equipo terminó en la quinta posición de 12 que componen la liga.

Cabe recordar que Sportivo Belgrano posee los derechos federativos de David Muller, mientras que su pase lo comparte en partes iguales con Cobresal de Chile. Es por eso que el monto que se le reclama al club costarricense debe ser dividido con la institución chilena.

En el plano deportivo, Muller ya trabaja con sus nuevos compañeros de Estudiantes de Río Cuarto de cara a la reanudación de la Primera Nacional.