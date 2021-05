Suoem celebró la salida de Kolector pero pidió participación para aportar trabajadores

Este martes el gremio que defiende a los municipales se reunió con el secretario de Gobierno, Damián Bernarte, para manifestarle la intención de incorporar trabajadores en el área tributaria que deja la firma a la que no se le renovará el contrato.

Luego de conocerse la decisión de la Municipalidad de San Francisco de no renovar el contrato con la empresa recaudadora Servicios y Consultoría S.A. (llamada Kolector en un principio), cuya tarea era la gestión y cobranza a morosos en impuestos, el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), celebró la medida pero pidió participación en una futura conformación de una firma mixta en el área tributaria.

Durante la jornada de este martes, el secretario general del gremio Víctor Lescano, pidió una reunión con el secretario de Gobierno, Damián Bernarte, para plantear la idea del sindicato de “ser parte de la recuperación del área tributaria con la incorporación de empleados municipales”.

En diálogo con El Periódico, Lescano celebró la decisión del Ejecutivo municipal de no renovar el contrato de la firma aunque admitió: “Queremos recuperar esos lugares de trabajo; veníamos diciendo que las oficinas de registro tributario se habían vaciado de personal y era una preocupación en el que el tiempo nos termina dando la razón, porque se da de baja una empresa y no tenemos personal, entonces pretendemos ser parte de la discusión, recuperar la carrera administrativa y no que esos puestos se los lleve otra empresa”.

Según fuentes consultadas, la no renovación del contrato con Servicios y Consultoría S.A., se debe a los altos montos que esta firma privada se llevaba cada mes. El análisis que se hizo para tomar la decisión fue económico y financiero, indicaron.

En este sentido, Lescano remarcó: “Con unos 15 trabajadores, esta empresa venía cobrando alrededor de 10 millones de pesos por mes, en cambio 15 trabajadores municipales no van a representar más de 2 millones de pesos, eso repercutiría en una ganancia al municipio. Por eso si la idea del intendente es conformar una empresa mixta, nosotros buscamos ser parte aportando trabajadores”.