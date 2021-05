“Pese a la tarea en pandemia no se valora el trabajo de enfermería”

Este 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería, en homenaje al nacimiento en 1811 en la ciudad de Florencia, Italia, de Florence Nightingale, quien dedicó su vida al cuidado de los enfermos.

Siempre fueron esenciales e importantes, pero desde hace más de un año los enfermeros dejan más que nunca su cuerpo y alma en la batalla contra el coronavirus, brindando un servicio súper primordial.

Son el personal de salud que más tiempo pasa con los pacientes, cumple múltiples funciones a la vez, mientras están codo a codo con las escenas más crueles de esta pandemia, como si esto fuese poco, muchas veces el reconocimiento económico es realmente bajo.

El Periódico dialogó con personal de enfermería que se desempeña en el área Covid del Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, quienes manifestaron que pese a la tarea desarrollada en estos últimos tiempos con la pandemia, no reciben el reconocimiento que corresponde en materia económica y social.

“Enfermería es la que está continuamente con el paciente. Todo recae sobre enfermería, si bien el médico da órdenes, es enfermería la que las ejecuta. Es una profesión que no a veces no está bien vista. No tiene el reconocimiento económico y social que merece”, remarcó Claudia Chávez, jefa del área de enfermería.

“Enfermería nunca fue valorada, por el hecho de que estamos trabajando con mucha cantidad de pacientes y no nos han reconocido como corresponde”, insistió.

Muchos enfermeros se contagiaron

Asistir a los pacientes con Covid, llevarles la comida, hacer de psicólogos, bañarlos, ser parte de su intimidad como un amigo o familiar más, es una mínima parte de la tarea de los enfermeros. Si bien es una tarea que llevan en el alma y no hay queja al respecto, la realidad es que están expuestos todo el tiempo a los contagios.

Al respecto, el enfermero Andrés Mottura, sostuvo: “Ya estamos acostumbrados a la exposición de contagios. Al principio teníamos miedo porque nos podíamos enfermar y contagiar a los familiares. Hemos tenido muchos compañeros con Covid pero gracias a Dios todos salieron favorablemente”.

“Lo que se nos hace más difícil es la cuestión psicológica. Nosotros nos preparamos para atender y que el paciente se vaya de alta. Nos preocupa hasta cuándo vamos a seguir aguantando el impacto de los fallecimientos que presenciamos”, comentó el joven que se desempeña en el área crítica del nosocomio.

“Nos golpeó embolsar el primer paciente y nos sigue golpeando hasta el día de hoy. También hay cansancio por venir a trabajar sobrecargados, con los equipos que te empiezan a ahogar y doler”, dijo.

Listos para ingresar al área Covid del nosocomio local.

El protagonismo de enfermería en el hospital

La licenciada en enfermería Verónica Almada, quien cumple tareas en el área Covid 2 del hospital Iturraspe, expresó que este 12 de mayo es un día para revalorizar la responsabilidad cada enfermero y enfermera que trabaja en el marco de la pandemia. “Vemos el protagonismo que tiene enfermería dentro del hospital, trata de solucionar todo para los pacientes”, enfatizó.

También indicó que es importante la adaptación que tuvieron para asistir en estos tiempos. “El profesionalismo que tiene cada compañera es muy destacable”, insistió.

Los enfermeros en la campaña de vacunación

Algunos de los enfermeros que se desempeñan en los operativos de vacunación.

Además de las tareas de los enfermeros en el hospital, clínicas privadas y geriátricos, también hay que remarcar la tarea del personal de salud que está al frente de los operativos de testeos y de vacunación contra el Covid-19 en San Francisco.

En este marco, dialogamos con Marcela Molina, una de los 21 enfermeros que se desempeñan en la Secretaría de Salud de la Municipalidad. Si bien ella se encuentra con licencia gremial, participa voluntariamente de cada uno de los operativos de vacunación que se desarrollan.

“El trabajo que tienen los enfermeros y enfermeras en atención primaria es muy importante. Son los elementos esenciales para llevar a cabo la tarea que tiene que ver con la atención del paciente, administración, ponen el cuerpo en momentos de crisis sanitaria”, expresó.

En este sentido, Molina, sostuvo: “Creo que hay parte de la sociedad que no terminó de entender lo que está sucediendo. La libertad individual termina cuando afecta la del otro”.

“Vemos que hay mucha gente se relaja con los cuidados. Los que trabajamos en comunidad tenemos la difícil tarea de que la gente cambie hábitos y no es fácil. El personal está cansado y dentro del equipo de salud queda como en segundo lugar”, explicó.

Por último indicó que hay satisfacciones que no pasan por lo económico. “Cuando vacunamos a los adultos mayores y nos dejan una mirada de agradecimiento o nos llevan un chocolate, eso nos hace sentir orgulloso y nos emociona”, manifestó emocionada.