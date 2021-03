Por falta de personal de limpieza, algunos jardines comenzaron con clases virtuales

Al menos 13 jardines de infantes comenzaron las clases de manera virtual, ya sea en todos o sólo en algunos de sus turnos, por falta de personal de limpieza. Así fue indicado desde la Inspección de Nivel Inicial, donde informaron que esta situación se podría normalizar en las próximas semanas.

Algunos padres, que esperaban que sus hijos pudieran comenzar las clases dentro de las aulas se mostraron preocupados por esta situación, principalmente por la falta de certezas sobre cuándo se normalizará.

Daniel Tissera, padre de una niña de 5 años que asiste al jardín de infantes Marina María Magdalena Fava de Esteban, dialogó con El Periódico para destacar el trabajo que vienen haciendo docentes y directivos pero para manifestar sus inquietudes con la situación por la que están pasando.

"El 1 de marzo empezaron las clases, habíamos preparado todo y nos enteramos ese mismo día por la maestra, porque había un chat de WhatsApp donde están todos los papás, de que las clases no comenzaban porque no tenían la orden todavía de empezar. Entonces empezaron con clases virtuales tres veces por semana y media hora", comentó.

Así, Tissera explicó que los padres reclamaron una reunión para que les dieran explicaciones sobre los motivos de esta decisión, ante todo porque los niños de la mañana sí tenían clases presenciales, lo que finalmente sucedió el lunes. "Este lunes tuvimos una reunión virtual con la directora del jardín y la maestra y ahí nos dieron la explicación de que como el jardín tenía solamente desde el año pasado el nombramiento de una persona de limpieza cuatro horas por la mañana y no tenían por la tarde. Y el protocolo de Covid-19 le exige que tengan ocho horas de personal de limpieza, por tal motivo a la tarde no se podían comenzar con las clases", dijo.

Y detalló: "La directora del jardín informó de esto en febrero, antes de que comenzaran las clases, de que faltaba personal de limpieza, a la Inspección de jardines, y quedaron en que iban a contestar, que el nombramiento del personal de limpieza se iba a dar de forma gradual, que había que tener paciencia, pero los padres nos preocupamos mucho porque no hay una fecha estimativa de cuándo va a ser esto. Mientras que en el mismo jardín a la mañana tienen clases en dos burbujas, a la tarde no. Y eso pasó en un montón de colegios que un turno tiene y otro no porque no tienen la cobertura del personal de limpieza".

"Genera angustia y preocupación"

Tissera sostuvo que el reclamo es el de mayor celeridad en la solución: "El personal de limpieza es una empresa contratada por el Ministerio de Educación. Ayer me estuvieron comentando que el Gobierno tiene contratada esta empresa y que la empresa no tiene personal suficiente como para poner en las diferentes instituciones, por eso nosotros reclamamos que haya mayor celeridad, que haya respuestas mas rápida entre el Ministerio y esta empresa para solucionarlo".

"Te genera angustia y te genera preocupación. En mi caso mi nena tiene 5 años. Jardín de 4 lo hizo de manera virtual, daba todo para que empezaran las clases de manera presencial y nos encontramos con esto. Nos parece que los chicos a esa edad necesitan estimulaciones, sociabilización con sus compañeros. No es lo mismo tener media hora tres veces por semana que tener todos los días, aunque sea una burbuja una semana y después la otra. Pero no es lo mismo el trabajo que puede hacer una maestra en el aula que uno haciéndolo desde casa, por más buena voluntad que uno ponga para hacer las actividades. También hay que aclarar que los padres valoramos muchísimo el trabajo que hacen las maestras y la dirección porque nos dijeron que presentaron todos los papeles, los informes de las cosas que eran necesarias en el jardín, y lo único que faltaba era personal de limpieza. Inspección dijo que había que esperar, por eso la preocupación nuestra de los padres que no hay certeza de cuando se va a comenzar", sumó Tissera.

"Se está trabajando en eso"

Marisa García, inspectora de jardines de infantes, explicó a El Periódico la situación e informó que son cuatro los jardines que están trabajando solamente de manera virtual, nueve que están trabajando un turno de manera virtual y un turno de manera presencial y un jardín que está trabajando de manera presencial en los dos turnos.

"Los jardines están todos abiertos y trabajando. Todos comenzaron las clases. Lo que sí algunos comenzaron de manera presencial y otros de manera virtual, a la espera de tener personal de limpieza y condiciones necesarias para pode brindarles a los chicos la seguridad que necesitan teniendo en cuenta la pandemia por la que estamos atravesando", detalló.

Seguidamente, García anunció que el Gobierno está trabajando en la solución: "Está trabajando en eso para poder nombrar lo más pronto posible personal de limpieza. El protocolo nos exige que tengamos el personal durante el transcurso de la jornada para que vaya limpiando y desinfectando las áreas donde van trabajando los estudiantes. Por ejemplo, si están trabajando en la sala, cuando salen al patio el personal de limpieza desinfecta las mesas, sillas y rincones de la sala. Y viceversa. Cuando ellos entran a trabajar a la sala, desinfectan los juegos del patio para que pueda salir otra burbuja de otra sala".

"Nos hay plazo establecido, pero suponemos que a la brevedad, no esta semana pero la que viene podríamos tener esto solucionado en todos los jardines", finalizó la inspectora.