I Griega celebra sus 10 años con un show al aire libre

La banda local de rock I Griega se presentará este sábado 6 de marzo desde las 20.30 en Luna Cautiva, sobre ruta nacional 19 a la altura del kilómetro 122, para brindar un show en el que además de repasar los 10 años de trayectoria de la banda se presentará por primera vez el cortometraje "Clown", cuyos fragmentos forman parte del videoclip de tres de sus canciones.

Facundo Malacalza, uno de sus integrantes, dialogó con El Periódico para adelantar parte de lo que será la presentación, que se realizará bajo ciertos protocolos por la pandemia por coronavirus y que contará con varias sorpresas.

"Durante la cuarentena hicimos este cortometraje. Sacamos tres canciones nuevas con sus respectivos videoclips, pero en este show por primera vez vamos a presentarlo completo, como un todo. Son aproximadamente 15 minutos donde hay escenas que no se ven en el videoclip y está todo unido. Todavía no se vio en ningún lado, no está en ninguna plataforma ni nada, por primera vez se va a exponer en pantalla, hay imágenes que son nexos entre los videos y hay un principio y un final e imágenes que no se han visto todavía, va a estar muy bueno", adelantó el cantante.

En cuanto a la puesta de escena, Malacalza contó que el público estará al aire libre, en mesas distanciadas, y podrá disfrutar de una cena mientras sigue el show. "Arrancamos temprano, porque por protocolo hasta la 1.30 podemos estar ahí. Es un show que va a tener de todo, porque si bien solo está I Griega en cuanto a lo musical, vamos a esta presentando el cortometraje, pero antes va haber un EPK (Electronic Press Kit, herramienta para promocionar la labor artística) donde nosotros y toda la gente del equipo que trabajó en ese EPK cuenta un poco de que se trató esto, así que hay un video que se va a pasar. Después arranca el festejo de los 10 años con el show en vivo pero también van a haber sorpresas con videos viejos como para recordar un poco como fueron estos 10 años", dijo.

Balance de los 10 años

Malacalza, que junto a Pol Ludueña y Jeremías Lobos es integrante de la formación desde sus inicios, destacó como "positiva" la década del proyecto musical. "Lo vemos bastante positivo al crecimiento, tanto en lo musical, en lo que éramos antes como músicos y lo que hoy podemos lograr, y también en lo que fuimos logrando como proyección de banda. Creemos que la banda hizo un clic muy grande cuando sacó su segundo disco en 2017, Diana. En lo musical creemos que cambió mucho, encontramos nuestro norte y desde ese momento empezamos a laburar más profesionalmente y lo estamos haciendo hasta el día de hoy, que en cada cosa que hacemos tratamos de dar lo mejor", resumió.

A la vez dejó en claro que siempre como banda tuvieron la idea de un "proyecto serio": "Uno no sabe lo que va a pasar y no sé si me esperaba esto, pero siempre tuvimos en la mente desde que arrancamos, que ni si quiera teníamos temas propios, que queríamos un proyecto bien, con canciones nuestras. En 2017 cuando sacamos el segundo disco dijimos 'ya tenemos dos discos, canciones propias, nos gusta lo que hacemos', bueno, ahí sí empezamos a respirarlo más profesional y estamos abocados a que queremos esto en nuestra vida".

Objetivos

Luego de que 2020 les hiciera postergar el plan de irse a vivir a Buenos Aires como banda, el grupo espera cauto. "Nos hizo cambiar los planes de golpe, el objetivo era irnos a vivir a Buenos Aires y surgió esto del cortometraje, que a la vez nos sirvió. Para 2021 no sabemos, venimos hace dos semanas de grabar en Buenos Aires en nuestro disco en Romaphonic con Gabriel Pedernera y Mariano Bilinkis. Fue una experiencia increíble. Grabamos el disco, que son cinco canciones, y la idea es sacarlas una vez que estemos en Buenos Aires, así que ahora el próximo objetivo es ver cómo nos acomodamos de acuerdo a la pandemia, cuándo nos podamos ir a allá y empezar a sacar las canciones", explicó el vocalista.

Malacalza aseguró que el objetivo de mudarse tiene que ver con buscar "algo distinto" para la banda, que nació en San Francisco, donde todavía permanece: "Sentimos que la banda necesita un cambio, algo distinto. Sí fuimos a tocar en 2019 todos los meses a Buenos Aires. En 2020 creo que llegamos a ir una vez, pero vamos allá por los contactos y por la cantidad de lugares que hay, hay mucha movida para el rock y la música en general, así que estamos con la cabeza en eso en irnos a vivir allá, pero tenemos que ser convincentes de que éste no es el momento adecuado, así que estamos esperando que llegue".

"Pero de a poco van surgiendo posibilidades de tocar que antes no se podía. Ahora el 3 de abril vamos a estar en Estudio Teatro en Córdoba, fecha que se suspendió en 2020 por la pandemia y ahora se pudo reprogramar. Es un lugar interesante en el que nunca tocamos, así que contento de que se vaya dando de a poquito", sumó.

Entradas

Las entradas, que son limitadas por protocolo, se consiguen a través de las redes sociales de la banda o por medio de sus integrantes.