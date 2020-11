Inquilinos se quejan ante dificultades para alquilar y crean un grupo que los represente

"Alquilar una vivienda hoy es una odisea”, coincidieron Gastón (33), Claudio (48) y Emanuel (30), tres vecinos de la ciudad que llevan varios meses buscando una casa para alquilar, pero dicen encontrarse con innumerables trabas. Es por ello que decidieron crear un grupo de inquilinos autoconvocados para aunar reclamos y pedir ser escuchados por autoridades municipales y del Concejo Deliberante.

“Casas hay, pero hay mucha demanda y la oferta no es suficiente. Ante esa situación las inmobiliarias tienen a su favor el poder elegir quién cumple con todos los requisitos que piden. El tema es que la mayoría de las personas no pueden cumplirlos y somos ese grupo que estamos quedando por fuera del sistema”, aseguró Gastón Funes, que desde hace cuatro se embarcó junto a su familia en la búsqueda de una casa para alquilar, aunque sin éxito. Ante esto, se puso en contacto con una agrupación de inquilinos de Córdoba para ser asesorado y conformar un grupo integrado por vecinos que atraviesan la misma situación en San Francisco.

Funes comenzó armando un grupo de WhatsApp y creó una página de Facebook denominada Inquilinos San Francisco - Cba: “Queremos convocar a los vecinos a que se sumen, la intención es hacernos escuchar ante el municipio y también poder ayudarnos entre todos para superar esta odisea que es lograr un alquiler”.

Tres casos que representan a muchos

Según contó Gastón, a quien próximamente se le termina el alquiler de la vivienda en la que reside, las dificultades para conseguir un inmueble residen en que “primero los precios que están pidiendo son exorbitantes, hoy por una casa con dos dormitorios, con los servicios básicos te están pidiendo de 20 mil para arriba. El monto del alquiler equivale a la mitad del sueldo de un trabajador normal", se quejó.

"Después viene todo el tema de las trabas que están pidiendo las inmobiliarias y propietarios, que exigen al menos tres o cuatro garantías con recibos de sueldo y una con propiedad. No solo eso, sino que pretenden que los recibos de sueldo sean de un monto superior a los 50.000 pesos o más", añadió Funes, que a su vez denunció que "en la ciudad no se cumple la nueva Ley de Alquileres".

Para el trabajador autónomo, a la clase trabajadora que vive “el día a día se hace cuesta arriba": “Encima hay que sumarle esta situación que nos añade la pandemia en la que muchas personas se han quedado sin trabajo, a todos nos está costando más trabajar, en mi caso que soy autónomo, estamos en un momento crítico porque nada nos ayuda, ni la situación económica ni el mercado inmobiliario".







En el caso de Claudio, que hace 15 años que alquila, el próximo 30 de noviembre se le vence el contrato y, según sostuvo se encuentra con que las garantías que antes supo tener hoy perdieron su trabajo: "Necesito dos garantías con un recibo de sueldo y una tercera con propiedad. Si no consigo esa garantía con propiedad tengo que pagar un plus aparte y un costo administrativo de la inmobiliaria que me cobran 22 mil pesos”, comentó el hombre que también se desempeña como trabajador independiente.

En similar situación se encuentra Emanuel: “Se me vence en unos meses el contrato y estamos en la búsqueda, prácticamente lo que encontrás son a precios inaccesibles y también me ocurrió que algunas de las garantías también se quedaron sin empleo durante la cuarentena. Todos los días salgo a buscar alguna casita pero no encuentro respuestas”, agregó.

Otras trabas

"Nosotros no pedimos ni que nos regalen ni que nos presten, queremos alquilar dignamente para vivir con nuestra familia y nos vemos obligados a aceptar condiciones, las que a nuestro criterio son muy difíciles de cumplir. Y la situación económica actual no ayuda para nada", coincidieron los tres vecinos.

Relacionado a esta situación, Claudio contó algunas experiencias que vivió tratando de conseguir casa: “Me ha pasado que fui a averiguar por una casa con cocina, comedor y dos dormitorios, pedían 25 mil pesos por mes y cuando le dije que tenía una hija me dijeron que no, que solo era para un matrimonio solo y me pareció discriminativo”.

En este sentido, Gastón lo respaldó comentando que en algunos casos “te preguntan la cantidad de convivientes, si tenés tres chicos te dicen que son muchos y directamente te descartan y se van sumando cosas que nos dejan fuera. En ese caso, creo que yo decido si la casa me queda chica o no, están decidiendo por mí, llega un punto en que hay falta de respeto y hasta discriminación”.

Para Claudio, la Municipalidad debería regular el mercado de los alquileres: “Poner un techo, que sean un poco más accesibles con los requisitos y con el tema de las garantías”.

Una realidad complicada para las partes

Desde el sector inmobiliario coincidieron en que alquilar un inmueble se ha tornado una situación compleja, aunque para las distintas partes que intervienen en la operación.

Para el corredor inmobiliario Franco Macagno, “el tema es bastante complicado porque por el lado del inquilino a veces se torna impagable y para el lado del propietario o inversor, el alquiler del inmueble ha perdido mucha rentabilidad. Como en el mercado las casas o departamentos se compran en dólares pero se alquilan en pesos, comprar una propiedad para alquilarla hoy no es opción para una inversión”, reflejó.

“También lo que es el mantenimiento del inmueble -continuó-, ya que los materiales y la mano de obra aumentaron el doble, básicamente ya nadie compra una casa para alquilar porque no es negocio, entonces se volvió algo insostenible para ambas partes. Y por otra parte, los sueldos en pesos quedaron atrasados por la inflación”.

Macagno reveló que una casa tipo con dos dormitorios y garaje promedia los 20 mil pesos, valor que está atado y varía según el barrio, zona y servicios que tenga la casa. Mientras que los departamentos para solteros o parejas que buscan con un solo dormitorio rondan entre los 12.000 a 15.000 pesos -a los que hay que sumarle el costo de las expensas-.

El corredor inmobiliario admitió que para el alquiler de un inmueble se están solicitando tres garantías con recibos de sueldos de alrededor de 50 mil pesos y una propiedad inmueble, “que es complicado que alguien cumpla los requisitos, no es fácil. Pero hay gente que vive de sus alquileres y piden que no que quede su propiedad desocupada y que entienden la situación, he tenido muchos casos en que los propietarios han cedido en cuanto algunos requisitos y otros que me han dicho que se les baje el costo del alquiler”.

Buscan crear una oficina de atención al inquilino

Ante toda la problemática a la hora de concretar alquileres, el concejal del Frente Córdoba Ciudadana, Andrés Romero, presentó un proyecto de ordenanza para crear una oficina municipal de atención al inquilino.

El proyecto surge “ante la ausencia de políticas habitacionales concretas y teniendo en cuenta las dificultades que se presentan a la hora de alquilar una vivienda, agravado por el elevado costo de las locaciones urbanas en relación a los ingresos medios de la población y las exigencias que, en materia de garantías y pago de comisiones por la intermediación, son usuales en el mercado inmobiliario”.

La oficina municipal tendría como objetivos: promover la participación del Estado en la protección del inquilino frente al mercado inmobiliario, fomentando las buenas prácticas en la relación locativa y el respeto de los derechos consagrados por la legislación vigente; ofrecer instancia de conciliación voluntaria para problemas suscitados entre locadores y locatarios. Y Gestionar convenios con instituciones bancarias o financieras, públicas o privadas, u otras entidades que resulten pertinentes, para permitir el otorgamiento de garantías bancarias y/o seguros de caución, que suplan a las garantías propietarias y/o laborales exigidas para la formalización contratos de locación de inmuebles, entre otros.

El proyecto iba a ser tratado este jueves en el Concejo Deliberante, aunque la exposición quedó trunca ante la decisión del oficialismo de postergar la sesión sin brindar motivos del porqué de la suspensión.

Para contactarse con el grupo de inquilinos de San Francisco, los interesados pueden comunicarse al 03564 -66 6755 o mediante la página de Facebook: Inquilinos San Francisco - Cba

Ley de Alquileres

La Ley de Alquileres (la número 27.551) fue sancionada por el Congreso el 11 de junio pasado y modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, estableciendo nuevas reglas para los contratos de locación.

La normativa dispone el aumento a 3 años del plazo de duración de los contratos, una indexación anual sobre la base de un coeficiente entre el Índice de Precios Al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que deberá publicar periódicamente el Banco Central, y la posibilidad de proponer dos garantías a elegir por el propietario.

Asimismo, establece que las expensas extraordinarias y los impuestos que gravan a la propiedad, correrán por cuenta del propietario.

Otra condición es la obligación por parte de los propietarios de registrar los contratos en la Afip. Además, el régimen de reparaciones urgentes y necesarias las asume el propietario y en el caso de no hacerlo, está autorizado el inquilino a hacerlo a costa del propietario.