Federal A: en una tensa reunión, no hubo acuerdo entre los dirigentes de la Zona Norte

Este miércoles por la noche se realizó una nueva reunión entre los dirigentes de la Zona Norte del Federal A donde continuó el debate sobre cómo deberían definirse los ascensos a la Primera Nacional, con el objetivo de llegar a la reunión del 15 de septiembre, donde participarán todos los clubes de la categoría, con una propuesta conciliadora. Sin embargo, aún no hay acuerdo entre las instituciones, existen varios proyectos y posturas diferentes.

Según informó Interior Futbolero, el primero en tomar la palabra fue Héctor Gómez -que representa a Chaco For Ever- y pidió directamente por los hexagonales, ya que no vio buena predisposición de los clubes de los puestos de abajo con su proyecto conciliador y pidió una votación.

Luego de dar su opinión, salieron al cruce Pablo Esser, presidente de Sportivo Belgrano, en conjunto con los dirigentes de Boca Unidos y San Martín de Formosa, quienes mantienen su postura, que es la de que todos jueguen por los ascensos.

En ese marco, no se votó por ningún formato y no habrá una nueva reunión hasta el 15 de septiembre (donde participarán todos los clubes de la categoría), debido a que los clubes que prefieren los hexagonales, objetaron que si no se va a votar nunca, no haya una reunión previa a esa fecha.

Sin lugar a dudas hay una grieta entre los que marchaban en los puestos de arriba, que quieren los hexagonales, y los de abajo, que quieren que jueguen todos.

En tanto, Güemes se ausentó nuevamente y es el único club que no ha presenciado ninguna reunión entre los dirigentes de la Zona Norte. Cabe destacar que el equipo santiagueño era el puntero de la zona.

El regreso a la competencia

Días atrás los clubes habían acordado que los entrenamientos regresen el 28 de septiembre, aunque esto todavía no está definido (será ratificado en la reunión del 15 de septiembre) ya que depende de las condiciones sanitarias de cada provincia y localidad.

Pero el regreso a la competencia es mucho más complejo. El portal de Ascenso del Interior señaló con buen tino que "se necesitará total libertad y posibilidad para que los equipos se puedan trasladar vía terrestre, alojamiento en cada lugar donde se disputen los encuentros y lo mismo para los árbitros designados. Ambas cuestiones, hoy por hoy, no están permitidas por el Gobierno Nacional”.

Además, agregó que "la actividad competitiva podría programar su inicio (previos 45 días de entrenamiento) para el 8 o 15 de noviembre y teniendo en cuenta la posibilidad de jugar hasta el 30 de enero inclusive, quedarían en total diez u once fines de semana”

Por otro lado, este miércoles por la noche el presidente Alberto Fernández señaló en diálogo con TN que "es muy difícil jugar en este contexto”, refiriéndose a la Liga Profesional, que desde ya cuenta con más recursos para planificar el regreso.

"Lo que todos nos dicen que tenemos que evitar es la circulación y el contacto. El fútbol es un deporte de fricción", expresó el presidente y destacó: "No estoy pensando en el fútbol centralmente, que es un deporte que amo y me encanta verlo”.

"No es fácil. Alguna vez lo hablé con Gallardo y le pregunté por qué decidieron no presentarse. Es alguien que respeto mucho. Es un tipo muy reflexivo. Él me explicaba que uno piensa que en un plantel de Primera hay muchos chicos jóvenes que viven con sus padres", manifestó Fernández.