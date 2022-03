Blotting Colores: la línea que cuenta con las mismas ventajas pero le agrega color

Una reiterada consulta acerca de si las placas de Sistema Blotting® se podían pintar dio origen a Blotting Colores®, una línea que supo aprovechar la demanda de los clientes para satisfacer sus necesidades añadiéndole a la solución antihumedad la decoración.

Blotting Colores es la línea Premium de Sistema Blotting. Cuenta con las mismas ventajas que el sistema conocido, pero le agrega el color: las placas pueden conseguirse en una amplia gama que incluye gris bruma, acero, champagne, verde aqua, marfil, arena, moka y rosa gold.

Es una línea con múltiples beneficios: al igual que el sistema tradicional, puede colocarse en cualquier ambiente, viene en numerosos diseños, es aislante, resiste al fuego y es una propuesta ecológica y vistosa.

“Nace del mismo pedido de la gente que consulta si se puede pintar. Blotting siempre fue blanco, pero a raíz de esta pregunta reiterativa Blotting saca la línea color. No es una placa pintada, toda su composición es de un mismo color. Pintado significaría que tiene una capa, este es un producto homogeneizado”, explicó Fernando Pacheco, representante de la marca en San Francisco.

Y agregó: “La principal función que cumple es la de absorber y solucionar el problema de la humedad. Además es una opción decorativa, porque viene en varias texturas y colores. Y es un producto con 15 años de garantía que no requiere mantenimiento”.

Garantía

Todos los productos de Blotting Argentina son de fácil y rápida instalación gracias a sus diseños y a sus medidas, como también a su resistencia tanto a la flexión como a la tracción.

“Con respecto al producto histórico, que es el blanco, es el mismo producto, solo que ahora aparece el color. Es la misma calidad, los mismos compuestos químicos. Tiene la característica de absorber, controlar y evaporar. La característica principal es la solución al problema de la humedad. A veces el cliente interpreta como que va a tapar el problema, como si fuera durlock. Ahí hay un punto clave que es la solución del problema, nosotros solucionamos a través de absorción, control y evaporación”, dijo el representante de la marca.

La seguridad también es una característica de sus productos, ya que son 100% incombustibles, proveen aislación térmica y están respaldados por una garantía escrita de 15 años.

“No tenemos competencia, hay falsificadores pero no competidores, nadie tiene este producto en el mercado, que no se deteriora y que no cambia de color y si la tuviera está la garantía”, afirmó Pacheco.

Asimismo, destacó que comprando el producto, el cliente no tiene que preocuparse por su colocación: “Instalamos todo el producto, el 99% de las operaciones las hacemos con el producto instalado. Tenemos algunas promociones, a veces tenemos 2x1, con la colocación sin cargo, a veces descuentos. A lo largo del año se van dando distintas promociones”.

“Al vender el producto instalado nos hacemos cargo de todo, desde la remoción de otros tipos de materiales, por ejemplo sacar el machimbre, voltear el revoque, volver a hacerlo, es un servicio más amplio que solo la colocación, nosotros vendemos un servicio más integrado”, sumó.

Contacto

Por consultas o contrataciones, personas interesadas pueden escribir por WhatsApp a 3564217850 o dirigirse a Iturraspe 2115.