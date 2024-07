La escuela Proa Software vende porciones de locro para costear dos proyectos

Hasta el miércoles 3 de julio hay tiempo de encargar porciones de locro para la venta que la escuela Proa con especialización Desarrollo de Software lleva adelante para el domingo 7 de julio.

Las porciones, que son realizadas por el servicio gastronómico Sabor a Patria, cuestan 4 mil pesos y se podrán retirar en el salón de la parroquia Santa Rita, ubicada en Rioja 2424 de 11 a 13, llevando recipiente. Las mismas se pueden encargar a los teléfonos 3564 526597 y 3564 611795.

Visitaron La Mañana de El Periódico tres estudiantes de la escuela, Bruno Tolosa, Micaela Ferreyra y Pilar Córdoba, acompañados por sus docentes Cindy Blanda y Ana María Cabañas, para dar detalles de la venta y del destino de los fondos recaudados.

Ferreyra contó que el dinero que puedan juntar irá destinado a dos proyectos: “Primero, para un viaje educativo que vamos a hacer tres cursos, cuarto, quinto y sexto año. El viaje en realidad era para cuarto, pero por ciertas circunstancias quinto y sexto no lo pudimos hacer, entonces nos invitaron a hacerlo con ellos. Otra parte es para Cooperadora, de donde se están recaudando fondos para comprar carritos para buscar y llevar las computadoras”.

Córdoba, en tanto, explicó que viajarán con una agencia de viajes, por lo que deben pagar cuotas, algo con lo que no todos los estudiantes están pudiendo cumplir. “Como no todos tienen la posibilidad de pagar todas las cuotas, dijimos de hacer ciertas ventas. Entonces con una venta casi que cubrís la mitad de la cuota, todo depende de lo que vendas. Y eso les facilita a los chicos que no tienen para pagar el viaje. La idea es que nadie se quede afuera, y todos tengan la posibilidad de viajar”, dijo la estudiante. El viaje será los días 24 y 25 de octubre.