Muchas personas no se aventuran a apostar en casinos internacionales porque no conocen bien todo sobre ellos. En casinosinternacionalesonline.com puedes conocer más sobre ellos y saber de qué se trata toda esta industria.

Pero, para aquellos que están comenzando y aún no han realizado su primer depósito de apuesta, aquí hay algunos puntos claves que debes conocer antes de comenzar.

Si un casino no está registrado, no es recomendable

Este es el punto más importante. Hay una infinidad de casinos online en internet. Pero, para poder entrar a uno y sentirte seguro, solo debes jugar en uno que esté debidamente registrado.

Un casino registrado quiere decir que cuenta con las licencias adecuadas de un país en concreto. Por lo general, las licencias de casinos online son emitidas por países como Reino Unido, España, Gibraltar, Malta, Curazao, entre otros.

Cabe destacar que, muchas veces, algunos países, como Argentina, Chile, México o Colombia pueden exigir sus propias licencias nacionales. Sin embargo, con que solo cuente con una licencia internacional es acreditación suficiente.

Los casinos incluyen bonos reales

Casi todos los casinos te van a ofrecer bono. Estos son premios o incentivos que ofrecen para motivar a los jugadores a apostar. Algunos pueden ser muy moderados como giros gratis en una tragamonedas. Pero, otros son bastante lucrativos como los jackpots o los bonos por depósitos. Estos bonos son reales y los más conocidos son:

Giros gratis. Son los bonos más comunes. Te van a ofrecer movimientos gratis en slots por haber cumplido un objetivo.

Son los bonos más comunes. Te van a ofrecer movimientos gratis en slots por haber cumplido un objetivo. Bonos de bienvenida. Cuando ingresas por primera vez a un casino, te dan este bono. Algunos casinos los ofrecen totalmente gratis. Otros los ofrecen luego de realizar un primer depósito.

Cuando ingresas por primera vez a un casino, te dan este bono. Algunos casinos los ofrecen totalmente gratis. Otros los ofrecen luego de realizar un primer depósito. Bonos por depósitos. Normalmente ofrecen duplicación de fondos o regalan un porcentaje del monto total depositado.

Normalmente ofrecen duplicación de fondos o regalan un porcentaje del monto total depositado. Promociones. Algunos casinos en fechas festivas como su aniversario o navidad, ofrecen regalos especiales.

Los métodos de pago varían según casinos

Prácticamente ningún casino coincide con sus métodos de pago entre uno y otro. No hay criterios unificados en este punto. Quiere decir que algunos casinos pueden aceptar tarjetas de crédito como método de pago, mientras que otros son más diversificados y ofrecen billeteras digitales.

Entre los métodos de pago más conocidos se encuentran:

Transferencias bancarias. Pago por transferencias que, por lo general, solo se ofrece para casinos con servicios locales.

Tarjetas de débito, crédito y prepagas. El método de pago más común. Casi todos los casinos los aceptan. Ofrecen transacciones más rápidas.

Billeteras digitales. Otro método de pago con un gran número de ofertas en su arsenal. Algunas de las más usadas son PayPal, Skrill, Neteller, Karna, entre otras.

Criptomonedas. Algunos casinos también aceptan activos digitales. Algunas de las más populares son Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin o Ripple.

No todos los juegos están disponibles en teléfonos móviles

Antiguamente, los casinos online estaban diseñados para usarse en formato de escritorio y esta conducta no ha cambiado mucho con el tiempo. La oferta es más inmersiva en este formato. Sin embargo, ante el apogeo de los casinos online portátiles, se ha incluido esta oferta.

No obstante, nótese que no todos los casinos han adaptado sus servicios a una app en concreto. Por tanto, es normal que algunos casinos no cuenten con todos sus juegos en un formato móvil.

Se puede jugar gratis

Efectivamente, hay diferentes formas de jugar gratis. Más allá de que los casinos online son medios de entretenimiento pagos, es posible no pagar en algunas circunstancias. Por ejemplo, cuando recibes un bono, ese dinero no se acredita como fondos de retiro, sino como saldo en tu cuenta del casino. Esto quiere decir que cuentas con dinero para usar en todos sus juegos.

Los giros gratis también ayudan en esta modalidad. Algunos casinos ofrecen de 10 a 50 giros gratis. Todas estas rondas serán totalmente gratuitas y, del mismo modo, si alguna de las rondas genera ganancias, será dinero real para el usuario.

La oferta de casinos puede variar

Esto se refiere a que los casinos no ofrecen siempre los mismos títulos o tipos de juego. Hay casinos online que ofrecen juegos especializados en tragamonedas. En cambio, algunos otros tienen juegos de mesa en vivo o apuestas deportivas.

Incluso, aquellos casinos más variados en su oferta, no necesariamente tienen los mismos títulos disponibles. Existen diferentes proveedores que vuelven aún más variada la oferta de títulos y juegos.

Se puede jugar en casinos internacionalmente

Finalmente, muchos jugadores quieren jugar en casinos internacionales. Por ejemplo, una persona en Ecuador quiere jugar en un casino registrado en Malta. Esto es posible siempre que cumpla con los términos y condiciones del casino.

Cabe destacar también que algunas legislaciones locales pueden aplicar en ciertos países. Por ejemplo, en España o Brasil son bastante restrictivos con los temas de casinos, por lo que recomiendan jugar en casinos locales en casinos de disputas.