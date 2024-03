Ante el aumento de casos de dengue en todo el país, la Asistencia Pública y algunos de los centros de salud extendieron sus horarios de atención para consultas de pacientes con síntomas relacionados a esta enfermedad.

De esta manera, la Asistencia Pública atenderá de lunes a viernes de 6.30 a 20 y sábados y domingos de 9 a 15, mientras que los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de barrios Sarmiento, Bouchard y Jardín atenderán de lunes a viernes de 6:30 a 18. Vale aclarar que en este fin de semana largo, las consultas se recibirán únicamente en la Asistencia Pública de 9 a 15.

El sur, complicado

El secretario de Salud, Fernando Giacomino, aseguró que la atención se extiende en estos CAPS particularmente a partir de haberse detectado en el seguimiento de casos de que la mayor cantidad de personas afectadas vienen de barrios del sur de San Francisco.

Pero vale mencionar, asimismo, que el municipio puso a disposición otra vía de consulta a través del teléfono 3564- 233921 donde las personas pueden evacuar dudas y realizar seguimiento de casos. El objetivo: descomprimir las guardias médicas.

“Hay mucha gente que está acudiendo a las clínicas y al Hospital, entonces se va a reforzar la atención. Sabemos que el pico todavía no sucedió, todos los años sucede generalmente entre inicios y mediados de abril, por lo que pusimos también a disposición un teléfono con el que vamos a atender consultas, contestar mensajes, hacer videollamadas, telemedicina”, reflejó.

Consulta médica

Giacomino manifestó que en caso de sospechar de dengue y presentar síntomas leves, es recomendable iniciar la atención en el hogar para evitar la saturación de los centros de salud. Sin embargo, ante la aparición de síntomas más graves o una fiebre persistente, es crucial buscar atención médica.

En ese sentido, detalló: “Si tengo síntomas como fiebre, dolor de cabeza, cansancio y dolor muscular, las primeras 48 horas puedo bajarme la fiebre con paracetamol, un gramo cada seis horas”.

“Después de las 48 horas si sigo con fiebre muy intensa que no la puedo bajar, ahí consulto. Lo mismo si me sangra la nariz, la boca, tengo sangrado en la orina o en la materia fecal. O si la persona está embarazada y tiene dengue, o tiene dolor abdominal que no cede, o tiene vómitos y no puede tomar líquido, eso deshidrata, ahí hay que consultar”.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito aedes aegypti. La transmisión ocurre cuando el mosquito infectado pica a una persona sana.

El secretario de Salud informó que una de las causas por la que pacientes debieron ser internados fue por deshidratación por lo que insistió en la ingesta de, por lo menos, tres litros de agua diarios.

También se refirió al certificado médico laboral y pidió paciencia: “Hay mucha gente que comienza con fiebre y va a la guardia porque necesita el certificado y en muchos lugares no se lo hacen. Entonces van a otro centro y esto va complicando un poco la atención. Lo correcto sería esperar 48 o 72 horas a estar mejor, hablarle al patrón y decirle que después de ese tiempo lo van a ir a buscar. Pero no desesperar, porque el buscar un certificado ocupa un lugar para una persona que necesita una atención especial”.

Lo mismo opinó respecto al certificado único de salud escolar. “Las guardias están saturadas, mucha gente se ha quedado sin obra social y va al sistema público. El certificado lo podemos hacer después. Está todo el sistema de salud atendiendo dengue, les pedimos a los docentes que esperen un mes más, al CUS lo podemos hacer en mayo, pero en abril tenemos que dedicarnos a esta enfermedad”, añadió.

Los síntomas comunes incluyen fiebre, dolor de cabeza, muscular y/o de articulaciones, náuseas, vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y sangrado de nariz y/o encías.

Repelente y paracetamol

El secretario de Salud insistió en la importancia de erradicar el mosquito aedes aegypti más que repelerlo.

“El dengue hoy nos da miedo una vez que el mosquito nos picó. Pero nosotros tenemos que tratar de que no nos pique. El repelente, como bien dice su nombre, repele al mosquito, pero no lo mata. Lo tengo que eliminar de mi casa. Con derribante, caotrina, tirando en el patio, en los zócalos, eso tiene poder residual. Las fumigaciones no tienen poder residual y el mosquito está adentro. No nos confiemos en el humo. Nosotros nos tenemos que cuidar”, explicó.

De todas maneras, no desaconsejó el uso de repelentes, por el contrario: “Cuidémonos entre todos porque vamos a tener más casos. Si estoy cursando la enfermedad y me pongo repelente, de la rodilla hacia abajo. Si tengo que mandar a mis hijos a la escuela les pongo pantalón largo o medias altas, porque la hembra pica donde puede sacar sangre y donde la piel es fina, es decir, en los tobillos. El mosquito que enferma no vuela más de cuarenta centímetros del suelo”.

En esta línea, informó que desde la Municipalidad de San Francisco están fabricando “a más no poder” repelente y paracetamol. Del primero, se están haciendo unas 5 mil unidades semanales.

El mosquito deposita sus huevos en recipientes con agua estancada. Las larvas eclosionan en agua, crecen y se desarrollan hasta convertirse en mosquitos adultos.

“Esto eso lo que podemos llegar a hacer hoy. Estamos tratando de conseguir el líquido para fabricarlo porque a nivel país también es difícil conseguirlo. Hay una remesa que nos van a enviar, vamos a produciendo para poder cubrir las necesidades de repelente”, prometió.

Como alternativa circunstancial, ante la alta demanda de repelentes también en supermercados y farmacias, y el faltante en algunos de estos lugares, aconsejó los espirales.

Panorama

Por último, el secretario de Salud recordó que el mosquito está en nuestras viviendas. Además, informó que la hembra no vuela más de 40 metros, que pone sus huevos en agua limpia y que los mismos eclosionan a los 25 o 26 grados.

Teniendo en cuenta que dentro de pocas semanas se esperan los primeros fríos, se refirió a lo que podría pasar con la enfermedad e insistió en no relajar los cuidados.

“La presencia de la hembra puede mermar al aire libre, pero se va a meter adentro de nuestras casas y su actividad puede seguir. El huevo eclosiona a los 25 o 26º. Si la hembra lo puso afuera y no hace esa temperatura no va a eclosionar. Pero si lo puso adentro, en un florero, en un recipiente, yo voy a seguir teniendo calorcito y ahí va a eclosionar y lo vamos a tener en casa”, cerró.