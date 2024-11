Hace cinco años, Anita Serrano le contó a El Periódico sobre su vinculación con la edición audiovisual, una historia de una promesa del ambiente nacida en San Francisco. Ahora con 21 años se dedica de lleno a la dirección cinematográfica y acaba de viralizarse por una de sus pasiones: Marvel.

Estaba fascinada con las reacciones que muchos fanáticos grababan al tener el casco de Iron Man que ella quería tenerlo también, por eso cuando cobró su primer sueldo el año pasado decidió buscar en Internet la máscara y no dudo en adquirirla: “Era la plata que me habían pagado por una publicidad que hice y no dudé en destinar el dinero para comprarme el casco”.

Ni bien se enteró de que el casco había llegado al correo, fue corriendo. Volvió a casa e hizo un video con toda la emoción para contarle a su mamá. “Hice un video bien “sacada”, mostrándole a mi familia las funciones que tenía el casco. Después lo subí a las redes y yo creo que se hizo viral porque tengo mi cara de loca con un grano en la nariz”, bromeó la joven en decaraciones a TN.

El video publicado originalmente en Tik Tok acumula millones de me gusta y cientos de comentarios.

Fuente: TN.