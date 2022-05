Los padres de Santino Sosa, el pequeño de 2 años que nació con una obstrucción del intestino grueso, necesitan ayuda.

Según explicó su papá, desde hace dos meses el pequeño está viajando a Santa Fe junto a su familia, donde los lunes y jueves cumple un tratamiento médico en el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”.

Su mamá no puede trabajar porque se encuentra al cuidado del niño mientras que su papá realiza ventas ambulantes, que no le generan los ingresos suficientes para costear los pasajes. Si bien el municipio colaboró con ellos, la ayuda no les es suficiente, por lo que solicitan apoyo a la comunidad.

De acuerdo al testimonio, necesitan seis pasajes para el lunes, 4 de ellos para los padres y 2 para el pequeño, y algo de dinero para la comida.

Quien desee colaborar puede hacerlo comprando boletos sin fecha y llamando al teléfono (03564) 15366743.