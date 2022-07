Mamógrafo móvil en San Francisco: “Le damos la oportunidad a las mujeres sin obra social”

El mamógrafo móvil de Avon-Lalcec que recorre el país realizando controles mamarios gratuitos a personas entre 40 y 65 años, sin obra social y con pedido médico, llegará a San Francisco el próximo lunes 1 de agosto y la noticia fue festejada por las integrantes de Lalcec local.

Bajo el lema "poder llegar a donde nadie llega", la acción busca la equidad en el acceso a la salud. Además, tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de la realización de los controles mamarios anuales. Gracias al mamógrafo móvil, miles de personas fueron diagnosticadas a tiempo e iniciaron un tratamiento.

En este sentido, Catalina Borello de Lalcec San Francisco brindó detalles sobre la llegada del mamógrafo móvil: “El camión va a estar cuatro días en nuestra localidad para comenzar el lunes 1 de agosto a las 8 haciendo mamografías gratuitas para mujeres de San Francisco y zona. No tenemos todavía la ubicación exacta de dónde se va a ubicar, restan algunos detalles con la municipalidad, estamos buscando algún resguardo para la gente que tiene que esperar”, contó.

El camión estará en la ciudad hasta el jueves 4 de agosto y buscará realizar 45 mamografías por día.

Adelantó que los turnos para las mamografías podrán obtenerse los días lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 en la sede de la institución, en Córdoba 344. Y que dichos controles están dirigidos a personas entre 40 y 65 años, sin obra social, y con pedido médico.

“Para nosotras -agregó Borello- es una maravilla todo esto porque le damos la oportunidad a todas las mujeres que no tienen obra social para que también tengan su mamografía. Porque aquellas que tienen obra social es más fácil, pero las que no, es costoso el estudio y no todas pueden hacer frente al costo, entonces las mujeres se dejan estar y llega un momento en que demasiado tarde”.

Y agregó: “Siempre largamos en octubre esta campaña de la mamografía pero nos ofrecieron esta posibilidad y como nuestro mamógrafo está roto esto nos vino muy bien”.

Sobre las mamografías

Si bien las probabilidades de tener cáncer de mama aumentan con la edad, quienes tienen antecedentes familiares de primer grado, deben realizar las consultas pertinentes con el médico y comenzar antes a hacerse los controles.

La mamografía permite detectar, además de lesiones benignas, el cáncer de mama cuando aún no se palpa (puede manifestarse como un nódulo, microcalcificaciones, asimetrías). Por lo tanto, el autoexamen -si bien es útil- no debe reemplazarla.

Una mamografía anual a partir de los 40 años puede salvar una vida. Por eso, Lalcec y Fundación Avon trabajan en conjunto para cuidar la salud de la población.