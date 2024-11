Lorena necesita ayuda: lanzó una venta de pollos para costear estudios médicos

Lorena Dietz, una vecina de nuestra ciudad que padece queratocono, está llevando adelante una nueva venta de pollos, esta vez para recaudar fondos que le permitan costear lo necesario más allá de la cirugía, prevista para el 12 de diciembre.

De acuerdo a lo que contó a El Periódico, sufre de queratocono en el ojo izquierdo, es decir, un problema en la córnea. El queratocono se produce cuando la córnea se adelgaza y sobresale como un cono. El cambio de forma de la córnea hace que los rayos de luz se desenfoquen. Como resultado, la visión es borrosa y distorsionada, lo que dificulta las tareas diarias como leer y conducir.

El dinero para la cirugía, que cuesta 2200 dólares, ya se consiguió. Ahora lo recaudado irá destinado a los exámenes prequirúrgicos, la medicación, y los controles a posterior, así como para el viaje a Alta Gracia, donde se realizará el procedimiento.

La venta de pollos más ensalada será con entrega el domingo 8 de diciembre. Cuesta 17 mil pesos y se entregará en el Centro Vecinal de Barrio San Martín, en General Paz 1145, de 11:30 hasta la 1. Los pollos se pueden encargar hasta el jueves 5 de diciembre al 3564 517111.

En diálogo con La Mañana de El Periódico por El Periódico Radio, Dietz recordó que la cirugía que debe hacerse es en su ojo izquierdo y comprende la colocación de dos anillos intracorneales. Eso evitaría, explicó, que se siga deformando la córnea y le permitiría recuperar casi un 100% de la visión.

“Para eso fueron todas las ventas previas. Ahora resta juntar el dinero para el viaje a Alta Gracia, los prequirúrgicos, las consultas y los controles. La pollada es para el domingo 8 de diciembre, porque el 12 de diciembre me opero. Al día siguiente ya empiezo con los controles, ya tengo que estar poniéndome gotas y probablemente un lente nuevo a corto plazo también”, explicó Dietz, que agregó que su obra social no cubre ningún gasto, y que contó además que tras la operación no podrá trabajar por una o dos semanas.

Sobre el final, se refirió a la urgencia por recaudar los fondos y por operarse: “Hoy tengo un lente con muchísimo aumento, pero si yo no me opero y pasa el tiempo puedo terminar en un trasplante de córnea”.

“Estamos metiéndole toda la garra para poder llegar a vender 120 pollos o más para juntar el dinero”, cerró.