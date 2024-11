El Gobierno quitó la jubilación de privilegio a Cristina Kirchner y mantiene la de Menem: ¿qué otros ex presidentes cobran? El ex presidente también tenía condena firme de la Justicia y su pareja Zulema Yoma cobra una pensión de más de 9 millones, que el Gobierno no modificó. Cuánto cobran otros ex presidentes y familiares.