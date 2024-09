Lalcec festejó 55 años de trabajo en la prevención y detección temprana del cáncer

LALCEC San Francisco celebró sus 55 años de trabajo en la prevención y la detección temprana del cáncer: lo hizo en el marco de un encuentro con otras sedes de al Región 3, el cual se desarrolló este sábado 31 de agosto en Tencoteca.

El encuentro fue propicio, además, para la presentación de herramienta de relevamiento de datos, que fue elaborada por el Laboratorio de Estadísticas y Datos “DataStatLab” de la Facultad Regional San Francisco de la UTN, la cual permitirá evaluar el nivel de concientización sobre salud y cáncer de la población de San Francisco y la región.

Este instrumento permitirá medir cuánto conoce la sociedad en general sobre los seis tipos de cáncer (mama, cuello uterino, colon, piel, pulmón y próstata) con los que trabaja LALCEC, ya que son los prevenibles. Con los resultados se espera poder mejorar la toma de decisiones en campañas de prevención, es decir, identificar las poblaciones más vulnerables sobre las cuales intervenir.

En La Mañana de El Periódico por El Periódico Radio, Catalina Borello, al frente de LALCEC San Francisco, sostuvo al respecto: “Estamos muy contentas, ya son 55 años que trabajamos en la ciudad de San Francisco. LALCEC es prevención y con las campañas que podemos hacer tratamos de llegar a nuestra comunidad para prevenir alguna enfermedad. Tenemos profesionales que vienen a la institución sin percibir ningún dinero, vienen con gusto y es por ellos que podemos hacer todo esto”.

Los 55 años fueron celebrados en el marco de una reunión con la región 3, que abarca sedes de las provincias de Córdoba, Mendoza y San Luis. “Fue un sábado de trabajo, estuvieron las sedes de Freyre, Porteña, Brinkmann, Morteros, Balnearia, La Francia, Alicia, Las Varillas, son las que pudieron venir por las distancias. Se discutieron la fortalezas que tiene cada región, que son más o menos las mismas, pero las sedes tienen debilidades y fortalezas, y hay algunas que entre las debilidades no pueden hacer todas las campañas en el tiempo en que tendrían que hacerlas porque justamente no cuentan con los profesionales para hacerlo, entonces las tienen que hacer antes o después y a veces solamente hacen difusión, no es fácil".

Por su parte, en cuanto al instrumento de relevamiento de datos que presentaron para conocer cuánto conoce la población sobre cáncer, dijo: “Lo vamos a difundir en comercios, escuelas, a nivel ciudad nosotros, y cada sede de LALCEC de la región lo difundirá en sus localidades. Este trabajo comenzó el sábado y cierra el 31 de octubre, ahí ya vamos a tener un panorama más amplio de lo que se puede hacer y en qué tenemos que trabajar más”.

“Es un cuestionario en forma anónima, es muy simple, muy cortito. Le pedimos a la gente que cuando lo vea lo complete. Son cinco minutitos. Nos sirve para tener una idea, un panorama más cercano de la realidad de nuestro San Francisco y de la región”, agregó.

Personas interesadas en completar el cuestionario pueden cliquear acá.