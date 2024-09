La temporada de verano de 2024 registró un pico histórico de casos de personas que padecieron dengue. Especialmente a ellas está destinada la vacuna contra esta enfermedad y en las últimas semanas es notoria el alza en la demanda de las dosis.

El problema actualmente es que en algunas zonas del país escasean y en otras como San Francisco directamente no están disponibles. Así lo reconocieron desde la Delegación San Francisco del Colegio de Farmacéuticos.

“Ahora que aumentó la demanda de personas que se quieren vacunar no tenemos vacunas. No hay directamente, hace una semana se cortó la entrega. Las farmacias las solicitan por pedido especial no es como un medicamento común”, explicó la presidenta del Colegio Nora Gagliano.

Reconoció que no todas las personas compraron juntas las dos dosis que se requieren para su efectividad y que debe ser puesta dentro de los tres meses. Ahora muchas de las personas que tienen una puesta no consiguen que se envíen las segundas tampoco.

“Ahora necesitan ponerse la segunda dosis y el laboratorio no está entregando, pero no sabemos porqué. El Laboratorio es Taqueda y el precio pasó de $90.000 pesos a $94.456”, indicó.

Al principio dijo que las personas consultaban, pero en el último tramo del invierno comenzó la demanda para comprarlas. “Tenemos reservadas y muchas personas están en lista de espera. El problema es la gente que necesita la segunda dosis y no llega, depende si la persona compra las dos o una”.

Diego Miranda, integrante del Colegio de Farmacéuticos, dijo a Canal 10 que los laboratorios que distribuyen las dosis informaron que recién se podrá reponer el stock en octubre de este año.

El motivo de la falta de dosis no es solo la demanda de las personas sino también la compra que realizaron las provincias del país. Las carteras de Salud son las que se encargarán de vacunar a quienes ya tuvieron dengue y a personas de riesgo.