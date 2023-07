Esta semana se reglamentó la Ley 27.680 de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, una de las principales amenazas de la salud pública a nivel global. La legislación tiene por objetivo fomentar el uso responsable y regular cuestiones referidas al expendio y el consumo de estos medicamentos.

Con este cambio se establece que la venta de medicamentos cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica deber ser vendidabajo receta.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de San Francisco, Nora Gagliano habló sobre esta nueva disposición. “No va a ser un cambio drástico, pero sí hay que empezar a educar y concientizar sobre estos cambios que son para cuidar la salud de cada uno. La idea es que no se use mal el antibiótico y haya un uso responsable”, dijo en declaraciones a la radio 102.9 Brinkmann.

En esta línea también explicó que “los medicamentos pueden expedirse de tres formas: el de venta libre como todos los que aparecen en publicidades de la televisión, bajo receta y otros que son bajo receta archivada. Los antibióticos entran en la venta bajo receta por eso se requiere la indicación del médico a partir de ahora”.

Muestras gratis

Por otro lado, la ley también hace mención a las muestras gratis, en este caso se indica que deberán ser entregadas a las farmacias de establecimientos sanitarios.

Éstas las dispensarán a los y las pacientes solo bajo receta del profesional médico que autoriza su entrega, en cantidad suficiente para tratamiento completo y en un solo envase.

Alerta

La resistencia antimicrobiana (RAM) es una problemática global que se produce cuando los microrganismos patógenos - hongos, parásitos, pero principalmente bacterias - que causan enfermedades se vuelven resistentes a los medicamentos que se utilizan para combatirlos.

Se estima que para el año 2050, la RAM puede constituirse en la primera causa de muerte a nivel mundial si no se genera una respuesta global conjunta y sistematizada.

El impacto de la resistencia se ha visto acelerado en las infecciones bacterianas asociadas al cuidado de la salud en pacientes hospitalizados, siendo cada vez más resistentes a los antibióticos y limitando las herramientas terapéuticas.

Dado que la utilización de antibióticos en cualquier circunstancia puede promover el desarrollo de resistencia, la restricción del uso a las situaciones en las que sean imprescindibles o insustituibles es una de las principales estrategias para limitarla y contenerla.

Así, un uso responsable de los antibióticos implica no interrumpir los tratamientos con antibióticos, tomarlos en los momentos indicados por el profesional de la salud, no tomar antibióticos en el caso de infecciones virales, y no comprar antibióticos sin receta.