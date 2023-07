La reglamentación de la Ley 27.680 de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos busca combatir una de las principales amenazas de la salud pública a nivel global. Por medio de ella se trabaja en fomentar el uso, consumo y expendio responsable de estos medicamentos.

La novedad fue celebrada por quienes llevan muchos años insistiendo en que haya más educación e información sobre los peligros de desarrollar resistencia a los antibióticos. En esos grupos se encuentran los farmacéuticos que insisten en que dejen de ser vendidos en negocios comerciales que no son del rubro.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de San Francisco, Nora Gagliano recordó que es imprescindible trabajar en la temática y contó a El Periódico: “Nosotros siempre informamos sobre el problema de los antibióticos. Es algo muy grave porque a diferencia de otros medicamentos en el caso de los antibióticos no se han desarrollado otros nuevos”.

Para graficar lo grave que es el problema ejemplificó que “si una persona consume antibióticos sin necesitarlos, la prolongación en el tiempo hace que cuando lo necesite quizás no le haga efecto” y destacó que en muchos casos afectan gravemente a los órganos.

Malos hábitos

Los farmacéuticos han hecho contribuciones para frenar estos casos de ingesta innecesaria de antibióticos y Gagliano sostuvo que “hace tiempo en las farmacias se trabaja sobre este mal hábito”. En muchos casos se indica que si no es virósico no es necesario ingerirlos, que hay otras alternativas, aunque Gagliano reconoció que muchos lo toman a mal.

“Creo que va a ayudar que se compre con una receta expedida por el médico donde se indica la forma de tomarlo y el tiempo de duración porque viene mucha gente y pide un blíster de 8 pastillas que son dos días y medio y eso no alcanza para el tratamiento”, señaló.

No obstante, esta medida queda corta de alcance dado que muchos medicamentos se pueden vender en negocios que no son farmacias y eso debería tener un mayor control desde su perspectiva.

“Desde el Colegio estamos preocupados porque la idea de la venta con receta es que se tome cuando sea necesario, pero observamos que siguen vendiéndose en kioscos y despensas. Si nosotros lo vendemos con recetas, pero lo consiguen allí no tiene sentido. Hay que controlar los dos lugares para que se cumpla la ley”, cerró.

Alerta

La resistencia antimicrobiana (RAM) es una problemática global que se produce cuando los microrganismos patógenos - hongos, parásitos, pero principalmente bacterias - que causan enfermedades se vuelven resistentes a los medicamentos que se utilizan para combatirlos.

Se estima que para el año 2050, la RAM puede constituirse en la primera causa de muerte a nivel mundial si no se genera una respuesta global conjunta y sistematizada.

El impacto de la resistencia se ha visto acelerado en las infecciones bacterianas asociadas al cuidado de la salud en pacientes hospitalizados, siendo cada vez más resistentes a los antibióticos y limitando las herramientas terapéuticas.

Dado que la utilización de antibióticos en cualquier circunstancia puede promover el desarrollo de resistencia, la restricción del uso a las situaciones en las que sean imprescindibles o insustituibles es una de las principales estrategias para limitarla y contenerla.

Así, un uso responsable de los antibióticos implica no interrumpir los tratamientos con antibióticos, tomarlos en los momentos indicados por el profesional de la salud, no tomar antibióticos en el caso de infecciones virales, y no comprar antibióticos sin receta.