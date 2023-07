Emiliano Messa tenía 2 años cuando perdió la vida en diciembre del 2021, tras una brutal golpiza. El caso, que conmocionó a Villa María y al país, tiene como imputados por homicidio a Ana Yael Piedra, madre del niño, y a Jonathan Fernández, pareja de la mujer. En medio del dolor, el padre del pequeño recibe apoyo de la familia Dupuy en el pedido de justicia.

En principio, se estiman que el juicio que comenzará el lunes 24 en Tribunales villamarienses tenga no menos de cinco audiencias con numerosos testigos. Algunos ya fueron citados y otros se incorporarán por lectura. El proceso estará presidido por los vocales Félix Martínez, Eve Flores y Edith Lezama, de la Cámara del Crimen y además habrá jurado popular.

Por otro lado, José Messa, padre biológico de Emiliano, estará como querellante representado por la abogada Carla De Falco y su par, Gonzalo Ferreras. Las partes se completan con el fiscal de Cámara, Francisco Márquez, en la acusación contra Piedras y Fernández, imputados por homicidio calificado por el vínculo.

La mujer contaría con una defensa particular, mientras que Fernández será defendido por un asesor letrado. En la instrucción, ambos negaron los hechos y Fernández dijo que se trató de un “accidente”.

Sin embargo, la investigación encabezada por el fiscal de Instrucción René Bosio, arrojó producto de testimoniales y peritajes médicos que Emiliano sufrió tortura física, psíquica, traumatismo encefálico abusivo, maltrato físico y grave negligencia en los cuidados.

La familia del pequeño lo que busca es claro y contundente: una pena “ejemplar”. “Las expectativas están puestas en que se dicte una condena con prisión perpetua para ambos imputados”, indicó De Falco a La Voz.

“Y sobre todo que esto haga tomar conciencia a la sociedad que con los niños no. Que no haya más Lucios en La Pampa, más Emis en Villa María. Que no haya más niños asesinados”, agregó.

El caso de Emiliano

Emiliano Messa vivía con Piedra y Fernández en un departamento de Villa Nueva, donde habría sido víctima de una sistemática violencia física y psíquica, según arrojaron las pericias. Allí habría recibido el último golpe que puso fin a su vida, que se corroboró, no fue accidental.

Llegó al Hospital Regional Pasteur en grave estado, una noche de diciembre del 2021. Por su estado, fue derivado a un nosocomio en la Capital provincial donde finalmente falleció.

La madre y su padrastro fueron detenidos por orden del fiscal de Instrucción del Tercer Turno, René Bosio, quien los imputó por homicidio calificado por el vínculo. Desde entonces, permanecen privados de la libertad en la cárcel villamariense.

En indagatorias, la mujer dijo que el día de la internación ella estaba trabajando y desconocía qué podría haber pasado. En tanto, Fernández aludió a un “accidente” y dijo que el niño se había golpeado en el baño.

