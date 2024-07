Un chico de 13 años se salvó de milagro del feroz ataque de una jauría en Córdoba. Sufrió heridas en distintas partes del cuerpo y quedó internado bajo observación en el Hospital de Niños.

El nombre del adolescente es Isaías y ya lo operaron en el Hospital de Niños donde pese a estar fuera de peligro deberán someterlo a otra cirugía posteriormente.

Su mamá comentó a El Doce que tiene múltiples fracturas en el rostro, rasguños en la cabeza, brazos y espalda. En relación a cómo sucedió el hecho relató: “Él iba por la vereda con una bolsa, el dogo se la sacó y le atacó la cara. Después se sumaron los otros perros. Vi a mi hijo tirado en el piso cubriéndose la cara y cuando voy a levantarlo el dogo me atacó en la cintura”.

Una persona que pasaba en auto por ahí los auxilió y los acompañó a la guardia. "Cuando veníamos Isaías me dijo que le faltaba el aire y que no podía respirar. Sino fuera por él mi hijo no llegaba. No lo conozco pero le agradezco”, manifestó.