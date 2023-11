Un estudio relevó preocupante falta de cobertura médica en la población LGBTIQ+

Concluyó el primer relevamiento voluntario de personas travestis, transgéneros, transexuales y no binarias de la Provincia de Córdoba “ConcocerT”, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto a la Dirección General de Estadísticas y Censos presentaron sus principales resultados en el Museo Superior de Bellas Artes Evita.

El secretario de Derechos Humanos Calixto Angulo agradeció el importante aporte en la realización de este relevamiento a todas las áreas de Gobierno que trabajaron de manera conjunta, y a las organizaciones de personas trans y no binarias que apoyaron, acompañaron el diseño y ejecución de este estudio desde el año 1019. “Cuando iniciamos pensábamos que era imposible, pero importante; lo pudimos hacer y la participación de ustedes, fue fundamental para lograrlo”, expresó Angulo a los referentes de las organizaciones.

“Hoy podemos decir que Córdoba tiene su primer relevamiento y que nadie puede hacerse el desentendido de las condiciones en que se encuentra el colectivo, el Estado está notificado formalmente. Tenemos que construir articuladamente políticas para mejorar las condiciones de vida de toda nuestra población”, señaló Angulo ratificando la continuidad de políticas públicas del Gobierno de la Provincia destinadas al colectivo LGTBIQ+.

El informe de resultados de ConocerT fue presentado por el director general de Estadísticas y Censos Daniel Ortega y el subdirector de DDHH de las Minorías y Lucha contra la Discriminación Mauro Bologna. Acompañó la directora general de Capacitación y Difusión de los DDHH en la Comunidad, Tamara Pez.

Además de la Secretaría de Derechos Humanos y la Dirección General de Estadísticas, organizó este estudio la Dirección General de Gestión Integral de las Personas del Ministerio de Coordinación. Así como también participaron las diferentes reparticiones que dieron germen a esta investigación desde la Comisión Interministerial de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad Sexual.

El relevamiento constó de dos primeras etapas de elaboración de un padrón cuantitativo, para obtener una dimensión de esta población, y luego, en una tercera aplicar un registro voluntario de todas las personas trans y no binarias a nivel provincial a través de un cuestionario en profundidad (cualitativo).

Este se construyó como un instrumento ambicioso, con 276 preguntas, con parámetros internacionales que hicieran comparable el estudio, y pudiera dar cuenta en profundidad de las dificultades en el ejercicio de derechos de esta población, experiencias de discriminación y sus condiciones de vida en general, para obtener información confiable para el diseño de políticas públicas.

ConocerT relevó las ciudades de Villa María, Río Cuarto, Alta Gracia, San Francisco, Cruz del Eje, Bell Ville y Córdoba capital.

Algunos resultados

El informe presentó datos tomando como parámetro comparativo los datos que arrojan los indicadores de la Encuesta de Bienestar (EB); encuesta que se realiza a la población en general en los principales aglomerados urbanos de la provincia.

Salud

La población trans y no binaria cuenta con menos cobertura médica de algún tipo. El 71% de esta población relevada no cuenta con obra social, mutual, prepaga, seguro público o servicio de emergencia, mientras la población relevada en la EB arroja que el 35% no cuenta con algún tipo de cobertura médica.

Aquellas personas que respondieron a través del relevamiento ConocerT que sí realizaron modificaciones a su cuerpo a través de la aplicación de alguna sustancia, el 86,4% lo realizó sin recurrir a un profesional de la salud.

Vivienda

Existe una brecha significativa en la tenencia de vivienda con respecto a las personas relevadas en la EB. Un 47% de las personas trans y no binarias relevadas alquila, mientras quienes fueron relevados por la EB alquila en un promedio del 22%. La EB arroja que en promedio, un 63% de las personas encuestadas viven en vivienda propia mientras ConocerT refleja que su población relevada tiene vivienda propia en un 18%.

Educación

El 56,5% de las personas trans y no binarias de 25 a 64 años relevadas no terminó el secundario, mientras el 31,5% de las personas relevadas en la EB de la misma edad tiene el secundario incompleto.

El 55,2% de los relevados en ConocerT respondieron que sí recibieron experiencias de discriminación en establecimientos educativos debido a su identidad, principalmente provenientes de compañeros de escuela. Se manifestó mayor discriminación en establecimientos educativos del interior en relación a capital.

Ocupación

El 86% de las personas trans y no binarias relevadas se encuentran precarizadas laboralmente. Manifestaron que no se les descuenta o aporta para la jubilación en su trabajo actual. Mientras la EB refleja alrededor de un 35% de personas encuestadas en la misma situación.

ConocerT: el 83,5% de las personas encuestadas considera que ejercer el trabajo sexual es efectivamente un trabajo. Entre esas personas el 67% alguna vez lo ejerció.

Ciudadanía y seguridad

El 83% de las personas relevadas en ConocerT ha optado por realizar el cambio de género en el DNI. De los que sí lo hicieron el 73% percibe que siempre que lo presentan reciben trato acorde al género que figura en él. Mientras quienes no cambiaron su identidad, un 41% considera que se respeta su identidad siempre a la hora de nombrarlos en público.

Un 49% de las personas trans y no binarias relevadas manifiesta que “ni ha mejorado ni ha empeorado” la relación con las fuerzas de seguridad. Un 30% opina que ha mejorado, manifestando un mayor porcentaje de esta respuesta la categoría correspondiente a “Mujeres, Mujeres Trans y Feminidades Trans”.