Un nuevo episodio de violencia a la salida de un boliche se dio a conocer en las últimas horas. Esta vez, ocurrió en la localidad de Villa Carlos Paz y la víctima es un adolescente de 16 años que fue atacado a golpes, sufrió una fractura de cráneo y se encuentra internado en terapia intensiva.

El hecho sucedió el fin de semana pasado, en medio de las celebraciones por el Día del Amigo. El menor, oriundo de la localidad de Malagueño, había ido a bailar con sus amigos a la disco Khalama. Según el relato de su familia, dentro del local tuvo una discusión con otro chico que no pasó a mayores. La agresión se produjo a la salida, cuando esa misma persona con la que había discutido le propinó una trompada y una patada que lo hicieron caer de una baranda.

“Cuando salieron, este chico con el que había tenido un intercambio de palabras le dijo que no quería pelear, que no quería problemas. Mi hijo le respondió que estaba todo bien. Después se dio vuelta porque en ese momento había dos chicas que estaban peleando y una cayó desmayada. Entonces, mi hijo empezó a gritar que llamaran una ambulancia y ahí ya no se acuerda de más nada”, relató la madre del adolescente herido.

En declaraciones a Telefe Córdoba, la mujer continuó narrando lo sucedido: “No es que cayó de la escalera. Primero le pegan y cae arrodillado. Un amigo lo quiere ayudar y en ese momento este chico (el agresor) se zafó de otra persona que lo quería retener, vino corriendo y le pega una patada y lo termina de tirar”.

Y concluyó: “Él está asustado, no recuerda qué pasó. Le dijimos que hay cámaras de seguridad y que están investigando qué pasó. Necesito justicia. La intención fue matarlo”.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Gumersindo Sayago. Quedó alojado en el área de cuidados intensivos.

“Sufrió un traumatismo de cráneo con fractura, que provocó un hematoma en su parte cerebral. Si bien el paciente está estable, su pronóstico es reservado por el tipo de lesión que tiene, ya que este hematoma necesita una monitorización neurológica -que es lo que estamos haciendo- para ver si se mantiene de esta forma o si hay algún cambio y necesita una conducta neuroquirúrgica”, contó la directora del nosocomio, Andrea Garrido.

La directora completó: “Todavía no han pasado las horas más críticas. Normalmente son 48 horas en las que tenemos que observarlo con más atención al paciente. De todos modos, a veces pueden haber alteraciones hasta dentro de una semana o diez días”.

Por el caso se inició una causa que quedó en manos de la Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de Jorgelina Gómez. La familia de la víctima difundió el video y espera novedades próximamente. Según trascendió, hay otra causa por lesiones leves y se presume que puede estar relacionada a la pelea de jóvenes que presenció el chico de 16 años antes de ser golpeado.

En este marco, la prensa local señaló que las autoridades mostraron su preocupación por el aumento de peleas, consumo de alcohol y robos dentro de los boliches. De hecho, en la entrevista con el medio anteriormente mencionado, Garrido reveló que esa misma noche fueron atendidos otros jóvenes que llegaron al hospital con diversas lesiones, todas de carácter leve.

Frente a este escenario, la fiscal Gómez solicitó una reunión de urgencia con la Municipalidad, la Policía y los propietarios de las discotecas para tratar la situación.

