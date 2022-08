Se viene en Córdoba una gran feria de ropa de segunda mano o con materiales reciclados

La Municipalidad de Córdoba realizará la Primera Feria de Moda Circular “Sin Desperdicio”, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de setiembre en la Plaza de la Intendencia-Héroes de Malvinas, en la ciudad capital.

Distintos estudios alertan que la industria de la moda está entre las más contaminantes del mundo, por el uso del agua para su producción, el volumen de desechos que genera y las emisiones de carbono que contribuyen al cambio climático y el calentamiento global. Por este motivo, la llamada moda circular que deja de lado el consumo lineal de productos de moda adquiere relevancia en nuestros días favoreciendo el cuidado y respeto del ambiente.

"De allí nace la idea de esta Feria, cuyo objetivo principal es continuar fomentando los nuevos hábitos de consumo consciente, el compromiso por el ambiente, la sostenibilidad y las economías circulares", informó al Municipalidad capitalina.

De la feria “Sin Desperdicio” participarán 61 propuestas con proyectos ligados al rubro textil, producción, venta o reventa, que trabajen con el concepto de lo circular como eje o parte de los mismos.

De esos 61 emprendedores se destacan 51 feriantes de la economía popular, 10 diseñadores locales independientes y cooperativas.

Segunda mano y reciclada

Entre las propuestas se podrán encontrar 43 con venta de ropa de segunda mano y 23 de ropa vintage. Además, y dentro de las últimas tendencias en moda habrá 19 propuestas con prendas customizadas o personalizadas, y 10 supra-recicladas que es el arte de encontrar y revalorizar prendas y géneros textiles que no tienen uso, generando algo nuevo y estéticamente lindo a partir del descarte.

También habrá una propuesta de Moldería Zero, que es un sistema de construcción de patrones y su posterior corte y confección que ayuda a que no se produzcan residuos ni desechos, promoviendo la necesidad de considerar que no existe tejido innecesario o tejido no útil, aprovechando al 100% toda la tela y evitando de este modo los residuos textiles.

La feria también brindará un área de servicios de Remendadoras que estará a disposición del público que necesite arreglar prendas en desuso, impulsando la recuperación de este tipo de oficios, como también pintura de calzado.

Todos los participantes de la Primera Feria de Moda Circular tendrán la posibilidad de recibir una capacitación por parte de la Dirección de Economía Social, en donde se les otorgarán herramientas necesarias para la colocación de precios a sus productos y la preparación de cada stand buscando que estos sean llamativos otorgando visibilidad de sus productos y servicios.