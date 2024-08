Después de dos meses de negociaciones el Gobierno de Córdoba y la Unión de Educadores de la Provincia volverán a la mesa de negociación este lunes para darle salida al conflicto salarial.

Cabe recordar que la semana pasada, docentes de la provincia pararon por 48 horas y el martes marcharon por las calles de la ciudad de Córdoba en reclamo de una mejor propuesta salarial.

A través de un comunicado la UEPC expresó que, nuevamente, el viernes pasado le planteó a la Provincia el conjunto de demandas salariales para llegar a un acuerdo.

Algunos de los puntos que informó el gremio fueron la recuperación del salario, un aumento en línea con el 100% del Índice de Precios al Consumidor y el fin del diferimiento para los jubilados.

"El Secretario de la Gobernación manifestó que este fin de semana trabajarán para elevar el día lunes una propuesta salarial superadora", informó UEPC el viernes pasado.

Aumentos por decreto

Luego del rechazo de la última oferta salarial que el Gobierno provincial le hizo a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el gobernador Martín Llaryora abonó los sueldos de junio y julio incorporando los aumentos que propuso en la última oferta rechazada.

Los aumentos fueron de apenas 2,5% remunerativo, más una suma fija de 25 mil pesos para junio y un 2%, más el no remunerativo de 25 mil pesos para julio. Los montos no remunerativos no suman en los ingresos de los jubilados y achatan la pirámide: representan un porcentaje mayor para los sueldos más bajos.

Los aumentos se compraran contra una inflación en mayo del 4,08% y del 3,7% en junio, según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia.

Con información de Cba24n