Luego del rechazo de la última oferta salarial que el Gobierno provincial le hizo a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el gobernador Martín Llaryora tomó este martes, desde Londres, una decisión unilateral: abonará a los docentes sus sueldos incorporando los aumentos que le propuso al gremio para los meses de junio y julio.

"A pesar del rechazo de la propuesta salarial, la Provincia liquida los haberes docentes con aumento retroactivo a junio", indica el comunicado del Centro Cívico dado a conocer este martes por la noche, que confirma la decisión de establecer por decreto la actualización de la escala salarial docente, llevada adelante por el secretario General de la Gobernación, David Consalvi.

"Los docentes percibirán el aumento de los dos últimos meses, acorde a la inflación", continuó la declaración oficial que, buscando incidir en las cuestiones internas del sindicato, agregó que "los maestros no son responsables del rechazo de la Uepc, cuya negativa afecta el poder adquisitivo de los trabajadores".

De esta manera, y con una decisión directa del gobernador -que se encuentra en Londres en viaje oficial-, la Provincia busca de manera unilateral sortear el conflicto con el mayor gremio de estatales, que a su vez es el que más resistencia puso al momento de cerrar un acuerdo salarial.

"La Secretaría General de la Gobernación informa que por instrucción del gobernador Martín Llaryora, el gobierno provincial decidió liquidar los salarios docentes del mes de julio con un incremento que contempla cláusula gatillo e incluye también el retroactivo correspondiente del mes de junio y proporcional de aguinaldo", expresó en otro párrafo el comunicado de El Panal.

Los aumentos propuestos son de apenas 2,5% remunerativo, más una suma fija de 25 mil pesos para junio y un 2%, más el no remunerativo de 25 mil pesos para julio. Los montos no remunerativos no suman en los ingresos de los jubilados y achatan la pirámide: representan un porcentaje mayor para los sueldos más bajos.

Los aumentos se compraran contra una inflación en mayo del 4,08% y del 3,7% en junio, según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia.

"Es un retroceso en la negociación y por lo tanto es inaceptable"

Cabe recordar que, tras el rechazo de la última oferta salarial, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) anunció un paro de 48 horas para los días lunes 5 y martes 6 de agosto, este último con movilización en la capital.

En ese marco, la secretaria general de UEPC en el departamento San Justo Rafaela Ludueña remarcó en diálogo con El Periódico que la propuesta realizada por el gobierno provincial “no incluye una oferta superadora” con respecto a la última oferta rechazada. “Perdimos muchas cosas que habíamos logrado en la propuesta anterior”, lamentó Ludueña.

Con información de Cba24n y La Nueva Mañana