El 5° Congreso de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) convocó a más de cuatro mil personas. El evento se desarrolló durante las jornadas de jueves y viernes, en el Centro de Convenciones Brigadier General Juan Bautista Bustos.

La actividad, organizada por la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud, contó con la participación de más de 110 disertantes nacionales e internacionales. En esta oportunidad, se trataron diversas temáticas como: adicciones, grooming, crianza positiva, bienestar personal, entre otras.

Cabe destacar que este evento científico, gratuito y abierto, se desarrolló en siete modalidades de presentación y ocho salas en simultáneo. Esta quinta edición contó con la novedad de la Expo prevención en escenario 360, que abarcó charlas interactivas y atractivas dirigidas al público general.

En este contexto, el secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Darío Gigena Parker, sostuvo: “Estamos muy contentos con la convocatoria que tuvo este evento nuevamente. Es importarte que distintos actores sociales se hayan sumado, porque en el abordaje de las adicciones es clave la mirada intersectorial, y todos necesitamos contar con herramientas para trabajar esta problemática”.

Durante las dos jornadas se desarrollaron conferencias, mesas redondas, talleres, presentaciones de pósters y trabajos libres, cierre y entrega de certificados del Curso de Promotores Territoriales.

Además, se llevaron adelante encuentros de nivel nacional e internacional con la participación de representantes de la International Society of Substance Use Professionals (ISSUP); la agrupación latinoamericana ERAdicciones; legisladores y legisladoras de todo el país; autoridades de ONG’s de la Federación de Organizaciones no gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas (FONGA).

Cabe destacar que la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones considera de suma importancia promover la formación y la concientización en esta temática a través de estos eventos masivos, convocando no sólo a profesionales del ámbito de la salud, educación y fuerzas de seguridad, sino también al público en general.