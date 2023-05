Llaryora lanzó su campaña para gobernador: "Somos hombres y mujeres con experiencia de gestión"

Con el gobernador Juan Schiaretti como presentador y la presencia de numerosos dirigentes y autoridades de toda la provincia, Hacemos Unidos por Córdoba lanzó oficialmente su campaña para las elecciones provinciales del 25 de junio, cuya lista irá encabezada por el actual intendente de Córdoba, el sanfrancisqueño Martín Llaryora, quien se postula para gobernador junto a Myrian Prunotto como candidata a vicegobernadora.

El acto se realizó en un hotel de la ciudad de Córdoba ante una gran cantidad de simpatizantes, autoridades municipales, provinciales, dirigentes y candidatos y candidatas. Estuvo presente el intendente de San Francisco, Damián Bernarte.

Las frases más destacadas de Llaryora

“Siento una alegría enorme frente al acompañamiento de tantos compañeros y compañeras, dirigentes sociales, correligionarios, referentes de diferentes fuerzas políticas, de movimientos y de distintos sectores que se suman a esta coalición para poner a Córdoba para adelante”.

“Esta coalición sigue fortaleciendo el camino que empezaron José y Juan, pero también es renovarse generacionalmente, somos hombres y mujeres con experiencia de gestión. Acá no hay palabras, hay hechos. Este es el primer paso para construir el triunfo el próximo 25 de junio”.

“Esta coalición ha sorprendido a muchos por la amplitud, por su apertura política, su pluralidad de miradas. Nosotros estamos sumando visiones e ideas distintas, para ser mejores necesitamos escuchar y sumar y de esta manera seguir impulsando transformaciones”.

“No se acaba en la conformación de las listas, iremos a buscar a dirigentes de otros sectores, de otros partidos, para que nos ayuden a ser parte del gobierno de la esperanza, a tirar para el mismo lado, a hacer una Córdoba cada vez más grande, cada vez mejor”.

"Cuando escucho a los que gobernaron esta ciudad, ahora todos saben el manual de lo que hay que hacer, pero cuando estuvieron no hicieron nada. Puro jarabe de pico, hablando, ofendiendo. Dicen que van a refundar a Córdoba, pero la refundieron".

“Nosotros vamos a armar un gobierno con el campo, con los productores, con el sector industrial, con los emprendedores, con los demás partidos políticos. Un gobierno que represente la unión de Córdoba. A nosotros nos importa generar la Córdoba del progreso, la Córdoba del futuro”.

"Es que con nuestro modelo de gestión cordobés respetamos la seguridad jurídica, trabajamos con la producción, respetamos la libertad de prensa, tenemos gente de los sectores privados trabajando con nosotros, incluso son funcionarios".

“Nosotros no somos otro país, pero qué país sería la Argentina si estuviese gobernada por un presidente de la talla de Juan Schiaretti. Una Argentina con empleo y producción, donde los chicos no se quieran ir. Somos el corazón del interior argentino, ese faro que ilumina”.

"Hoy tenemos un país que no puede arrancar teniendo un pueblo maravilloso, con talento. No tenemos guerras internas, no tenemos problemas raciales ni religiosos. Tenemos recursos naturales impresionantes".

"Cuando veo esa realidad y la tristeza que tenemos acá, no me rindo de ver una Argentina mejor. No puedo creer que esta sea la Argentina actual que estamos viviendo".

"Los cordobeses tenemos el deber de ser el corazón del interior, ese faro que ilumina cuando todo se apaga. Esa esperanza que se prende cuando casi todo se pierde. Por eso me comprometo a trabajar con vos Juan a que llegues a la presidencia de la Nación".

"Estamos unidos y por eso hacemos. Hacemos porque no hablamos, no agraviamos. Hacemos Unidos por Córdoba, para que Córdoba no pare, para que no vaya para atrás. Córdoba para adelante porque falta mucho. ¡Viva Córdoba!".

Las frases más destacadas de Myrian Prunotto

“No puedo dejar de agradecerle a cada uno de ustedes, a todo este equipo que trabaja y se pone la camiseta de Córdoba para hacer que sea cada vez más federal como lo pide nuestro gobernador, llegando con las obras”.

“Recibo esto con mucho honor, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, pero principalmente lo recibo con todo el amor que se le puede poner a cada uno de los cordobeses. Y estoy segura de que Córdoba va a seguir para adelante junto a Martín Llaryora".

“Y yo como vicegobernadora de esta provincia, junto a mi compañero de fórmula Martín Llaryora, les aseguro que vamos a visitar los 427 municipios y comunas como lo hizo nuestro gobernador y vamos a llegar con las obras que faltan”.

“Nosotros no tuvimos que traer a nadie de Buenos Aires. Lo tenemos a Juan Schiaretti. No necesitamos la bendición de nadie de afuera”.

Lo que dijo Schiaretti

“Debemos seguir transformado nuestra provincia, manteniendo el funcionamiento que ha permitido que Córdoba sea el faro productivo de la patria. Y para los nuevos desafíos de estos tiempos, necesitamos seriedad, confianza y certeza”.

“Yo les pido que apoyen este cambio que expresan Martin y Myrian, porque el cambio es mejorarle la vida a la gente todos los días, para que puedan progresar. El cambio es encarar los nuevos desafíos. El cambio son Martín Llaryora y Myrian Prunotto".