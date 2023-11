La Cooperativa Sancor anunció el cierre de su fábrica de quesos blandos situada en San Guillermo (Santa Fe), y responsabilizó de la situación a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), a la que acusó de estar "paralizando la actividad productiva y comercial" desde hace 40 días.

Mediante un comunicado difundido este martes, Sancor denunció que el gremio utiliza como "excusa" la "regularización de cuestiones salariales" para llevar a cabo sus acciones. No obstante, consideran que en realidad las motiva "la no concreción del proyecto del Fideicomiso de Administración que el gremio impulsaba de la mano de empresarios, que no tenía ni la capacidad económica, ni de gestión".

"De manera sistemática, durante todo el proceso de aprobación del Fideicomiso, el sindicato ejerció presión desmedida sobre Sancor, para forzar decisiones y acciones", añade el texto.

La empresa indicó que entre 2021 y este año el gremio "realizó medidas de fuerza bajo la excusa salarial para avanzar sobre las legítimas decisiones de los cooperativistas".

Además, denuncia que "lo que el sindicato no puede explicar es por qué avalaba el plan de los empresarios interesados, que dejaba de lado a cerca de 1.000 empleados del total de la plantilla laboral de Sancor".

Para la firma, "el plan del sindicato atenta contra la libertad de la cooperativa y también de los mismos empleados que manifiestan su voluntad de trabajar".

En ese sentido, menciona que la empresa "se vio forzada a desechar 100 mil litros de leche, de derivar materia prima hacia otros destinos industriales, de desabastecer el mercado y, como hecho reciente destacado, de cerrar definitivamente la actividad en la planta ubicada en San Guillermo, Santa Fe, por las medidas de fuerza implementadas por Atilra".

En tanto, la versión del gremio es opuesta, ya que en un reciente comunicado Atilra denunció que Sancor está “cerca de la quiebra” debido a que "la deuda con los acreedores llega a 379.400.000 dólares", y sostuvo que "la culpa ha sido de la administración, no de los trabajadores como quieren hacer creer".

“Sin respuesta para dar a sus acreedores, y con el Consejo de Administración fracturado, los directivos de Sancor preparan su retirada con variado fuego cruzado entre sus integrantes, donde se achacan errores de conducción y responsabilidades no asumidas”, indica el texto.

El gremio advirtió que “los trabajadores avanzan con el armado de las denuncias penales por evasión fiscal y las demandas laborales por deudas reconocidas por las propias autoridades de Sancor ante el Ministerio de Trabajo de la Nación”.

Para Atilra, "las cifras adeudadas por Sancor son realmente escalofriantes”, entre las que enumera deudas financieras por 168.700.000 dólares, deudas impositivas por 139.100.000 dólares, deudas provenientes del trabajo por 50.100.000 dólares (incluye salarios, aguinaldos, retiros voluntarios y deuda con Atilra, entre otros), deudas comerciales por 21.500.000 dólares y la "deuda previsional por evasión fiscal: sujeto a investigación".

Las partes ya han tenido tres audiencias de conciliación en el Ministerio de Trabajo sin lograr puntos de acuerdo y después de la última, llevada a cabo a mediados de este mes, el gremio denunció que los directivos de la cooperativa llevaron a la audiencia un "plan de incumplimiento" que planteaba terminar de pagar los sueldos de octubre en enero próximo.

Fuente: Télam