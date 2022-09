El director del Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, y coordinador del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en pandemia, Juan Ledesma, fue imputado por “abuso sexual con acceso carnal” y “privación ilegítima de la libertad”. La imputación ocurrió el 12 de agosto y se mantuvo en secreto hasta este jueves.

Ledesma continuará en libertad, según ordenó la fiscal Ingrid Vago, quien lleva adelante la investigación en la Fiscalía Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del 2º turno. La decisión de no recluirlo en prisión se fundamentó en que no revestiría peligrosidad para el avance de la investigación ni existirían motivos para suponer que podría profugarse. Además de la fianza -no se difundió cuánto dinero se exigió-, se le impusieron requisitos estrictos de comportamiento.

La denuncia es de una expareja de Ledesma, quien lo acusa por un presunto ataque sexual. La mujer, cuyos datos no fueron difundidos para evitar su revictimización, contó que el supuesto ataque ocurrió a fines de 2021 cuando Ledesma se presentó en su domicilio, pese a que ya no estaban en pareja, y la violó.

La víctima se constituyó como querellante junto al abogado Carlos Nayi.

La denuncia se había realizado poco después del ataque, la investigación avanzó lentamente y meses atrás, tras la indagatoria de Ledesma y la realización de diversos peritajes, se imputó a Ledesma. Eso ocurrió el 12 de agosto, pero no se difundió ni por el Ministerio Público Fiscal ni por el Gobierno provincial.

Junto a las acusaciones más graves, la víctima hizo presentaciones por amenazas y advertencias de su expareja, quien la habría presionado para desistir de la acusación y le había dicho que “es influyente” y “la que tendría problemas” sería ella.

Hasta este jueves, Ledesma no había sido apartado de la conducción del Hospital de Niños.

Fuente: La Voz del Interior