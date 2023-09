El 3 de julio de 2021 Facundo Milanesio (28) vivió quizás el momento más difícil de su vida. Iba a reunirse con un grupo de amigos de la universidad, pero un accidente gravísimo en la ruta provincial N° 1 a la altura del km 52 se lo impidió.

“Pishu” – como lo apodan en su ciudad de Morteros – iba en su moto cuando los pallets de un camión se desprendieron. Las heridas que sufrió derivaron en que se le amputaran las piernas.

Lejos de apagarse la alegría que lo caracteriza, el joven se recuperó rápidamente y hoy ha sumado muchas anécdotas y aventuras a su vida.

Antes de ese accidente Facundo trabajaba en el club 9 de Julio de Morteros, también practicaba hockey. Los recuerdos de aquella noche están intactos en su memoria, pero hoy logró asumirlos como algo que tenía que sucederle.

“Ese día di clases y tenía un cumpleaños por eso viajé para reunirme con amigos de la facultad, después del accidente pasaron dos semanas y media, me desperté. De tantas preguntas que hice me contaron que mis piernas no estaban, en ese momento fue pensar en que no quería estar así, en cómo iba a hacer para recibirme. Fueron 15 días donde intenté asimilarlo de la mejor manera, los médicos y la familia siempre estuvieron presentes”, relató.

Metas

Ese momento de quiebre en su destino no lo desanimó, con mucha fuerza interior todos los días se propuso superarse sabiendo que no quería pasar todo el tiempo en una silla de ruedas y asumiendo su nueva condición.

“Que no se malentienda, yo toda la vida voy a ser usuario de silla de ruedas, pero hoy en día no es indispensable para mí porque me pude adaptar a las prótesis y camino con un bastón siempre que salgo de mi casa”, aclaró.

En 2022 logró recibirse rindiendo bien su última materia del profesorado en Educación Física. Ese día deseaba poder hacerlo de pie ya que habían llegado sus piernas ortopédicas.

“No pensé que sería tan rápido, obvio ese día pude pararme y darles la mano a los profesores y que me dijeran ‘felicitaciones profesor’, eso fue muy emocionante”, recordó en declaraciones a El Periódico.

Aventuras

Con el título en mano y ese primer objetivo cumplido, Facundo estaba en busca de más actividades y así fue como llegó su siguiente desafío que un poco volvió a cambiar su vida.

Recibió una invitación del club Tiro Federal para ser parte de un equipo de básquet adaptado, el parqué era algo que ya conocía porque desde los 4 años que lo había practicado en la forma convencional.

La primera vez solo fue a observar, ni siquiera tocó la pelota. Se fue casi sin ilusión de volver, pero algo le llamó la atención y a la semana decidió volver a la cancha. Por cuestiones ajenas a su voluntad el equipo se disolvió, pero el deporte le dio otra oportunidad.

Otra chance

Lógicamente que sus actividades no pararon. “En 2021 también era entrenador de básquet, DT de la primera de caballeros de hockey y preparador físico en vóley. No me arrepiento porque fue la mejor manera de salir, gracias a Dios nunca caí en un pozo depresivo, sí tuve bajones como cualquier persona algo que es propio. Lo mío fue repentino, pero no significa que no haya dolido”, agregó.

En ese contexto se reencontró con un profesor de Alta Gracia al que conoció en un amistoso, el DT Adrián Vignolo lo invitó a participar del equipo que tiene Sociedad Sportiva Devoto y allá fue.

“Este año ya empecé a jugar en Devoto, varios chicos de acá también participan. En una fecha antes del partido me dijo ‘jugá bien, da lo mejor de vos que te vinieron a ver’. Yo imaginé que eran familiares y en el tercer cuarto me lo repitió porque tenían una propuesta, ahí cambió todo”, dijo riendo.

Lo invitaron a jugar en Poeta Lugones, en un equipo de Liga Nacional B, con algunos idas y vueltas no se concretó, pero llegó otra oportunidad. “Me invitaron de Sica que está en Liga Nacional C, pasé a ser jugador federado y jugué tres partidos en Santiago del Estero. Voy a tratar ahora de lograr lo que no pude con el convencional, ahí nunca llegué a la Liga Nacional y ahora ya estoy. Son cosas distintas, pero se dio”, comentó ilusionado.

Las aventuras de Facundo no pararon nunca, su amor por la vida y descubrir nuevas cosas pudo más que cualquier tristeza y pregunta que se haya hecho ese día en que le dijeron de la amputación, ¿sigue siendo el mismo? Mejor aún, esa transformación fue la que potenció todo lo que significa él como persona. Las oportunidades que le llegaron lo demuestran.

Dos de Morteros

Para Sica que disputa la Liga Nacional de básquet adaptado además de Facundo también juega Joaquín Galarza, ambos morterenses comparten equipo en Devoto donde están en la liga provincial.

Por liga provincial juegan una vez al mes y en distintas sedes como Alta Gracia, Río Cuarto, Córdoba o Devoto ya que son seis equipos.