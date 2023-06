Este 25 de junio la provincia de Córdoba tendrá un domingo marcado por las elecciones a gobernador y vicegobernador, en el que además habrá comicios municipales en nada menos que 229 localidades de toda la provincia. Al igual que en los últimos años, se votará con el sistema de boleta única, con excepción de cuatro localidades: Carlos Paz, La Falda, Cosquín y Marcos Juárez, que emplearán el voto electrónico.

En Córdoba están habilitados unos 2.984.631 electores, según datos de la Justicia Electoral Nacional, que a su vez representa el 8,69% del electorado de toda la Argentina.

Además se elegirán 44 legisladores provinciales titulares y un legislador provincial titular y su correspondiente suplente en cada uno de los 26 departamentos de la provincia, para conformar la Legislatura Unicameral con 70 miembros. También tribunos de cuentas: dos titulares y un suplente.

En estas elecciones, también se elegirán intendentes y concejales las 229 localidades que unificaron sus comicios a los provinciales. Entre las ciudades más pobladas se encuentran San Francisco, Mendiolaza, Río Ceballos, Cruz del Eje, Villa Nueva, Villa Carlos Paz, Oncativo, Rio Primero, Saldán, Malvinas Argentinas, Malagueño, Mina Clavero, Villa del Totoral y Río Segundo, entre otras.

¿Desde qué hora y hasta qué hora está prohibida la venta de bebidas alcohólicas? Desde las 0:00hs. del día de los comicios y hasta tres horas después de culminado.

En caso de que ese día tenga que trabajar, ¿puedo pedir un permiso en la empresa? Puede solicitar a su empleador una licencia especial que será de carácter obligatorio y no debe tener otro límite en el tiempo que requiera el trabajador para votar. No se aplicará deducción alguna del salario ni ulterior recargo o compensación de horario.

Todas las respuestas a dudas frecuentes pueden encontrarse en este enlace.

Instructivo sobre la Boleta Única

Más información. Todas las boletas únicas, según localidad y departamento

Dudas sobre la Boleta Única

¿Qué es la Boleta Única de Sufragio?

La Boleta Única de Sufragio es un documento impreso que incluye toda la oferta electoral y permite efectuar el voto marcando casilleros.

Cómo se usa la Boleta Única?

La Boleta Única de Sufragio te da la posibilidad de votar lista completa o elegir individualmente candidatos de diferentes cargos y partidos. Votá haciendo una cruz, tilde o símbolo similar dentro de los casilleros que elijas. No taches candidatos, eso anula tu voto. Y recordá que, si no votas lista completa, el tramo que no tenga un tilde en alguna de las categorías se considera como “voto en blanco”.

¿Qué votamos?

Gobernador, Vicegobernador, Legisladores Distrito Único, Legislador Departamental y Tribunos de Cuentas. En diversos municipios, se elegirá, además, Intendente, Concejales y Tribunos de Cuentas. Y, en múltiples comunas, se votarán Miembros de la Comisión Comunal y sus respectivos Tribunos de Cuentas. Todo en una misma boleta. Las autoridades y fechas de las elecciones pueden consultarse aquí.

¿Dónde se vota con BUS?

Los cordobeses votamos con Boleta Única de Sufragio versión papel, excepto en La Falda, Marcos Juárez, Cosquín y Carlos Paz que lo harán mediante voto electrónico. Si votás en alguna de estas últimas localidades ingresá aquí

¿Dónde voto?

Los lugares de votación (establecimiento y número de mesa) podrán consultarse aquí o mediante la App

Simulador de voto

Para sacarte dudas se puede ingresar al simulador de voto