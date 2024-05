"No me interesa dirigir en estos momentos, quiero estar donde estoy", dijo Beltramo [VIDEO] El entrenador ya no conducirá al primer equipo de San Isidro y pasará a ser director deportivo del club. "En la primera etapa del club, del 2009 al 2015 ya lo hice y mientras también dirigí el equipo, pero ahora lo voy a hacer exclusivo, eso me pone muy contento", expresó.