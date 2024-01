El gobernador Martín Llaryora recibió este jueves a representantes de sectores productivos de Córdoba, con quienes conversó acerca de los puntos del proyecto de la Ley Ómnibus que afectan de manera directa al sistema productivo de la provincia.

“Nadie puede recaudar si no tiene sectores que generen riqueza, por eso les pido a nuestros legisladores en el Congreso que no voten absolutamente ninguna retención”, afirmó Llaryora.

El mandatario provincial ratificó además el apoyo institucional que brinda la Provincia al Gobierno nacional para dar gobernabilidad, aunque aclaró que “acompañar significa también expresarse cuando uno ve que se va a cometer un gravísimo error, que no van a ayudar a la recuperación de nuestro querido país”, agregó el mandatario.

“Lo que se hace con las retenciones es exterminar a las economías regionales. Queremos evitar que el Gobierno Nacional cometa un error gravísimo”, enfatizó, a la vez que sostuvo que "un plan fiscal debe contener un plan productivo, con empresas que generen riqueza".

Las partes involucradas en la reunión coincidieron en que la aplicación del 15 por ciento de derechos de exportación a todos los sectores productivos por igual no es una medida correlativa con el plan productivo de Córdoba.

“Poner un impuesto a la retención siempre es un grave error. Es ir en contra del mundo. Defender la producción, es defender también el plan fiscal para reducir el déficit”, agregó Llaryora.

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa aseveró que “el gobierno de Córdoba está dispuesto a aceptar muchas reglas de cambio de este país, porque se necesitan cambios estructurales. Pero eso no debe ir en contra de la producción del interior del interior del país”.

A su turno, el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Luis Macario, destacó que “estos impuestos son pésimos, no contribuyen y no tienen en cuenta el interior profundo del país. No se puede cerrar el déficit fiscal a cualquier costo y en contra de la producción”.

“Hoy acordamos posiciones en defensa de la producción, y Córdoba va a apoyar nuestro reclamo a través del señor Gobernador”, agregó Gustavo del Boca, presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y componente de la Provincia de Córdoba.

De la reunión participaron titulares de las siguientes Cámaras: del Maní, Edoardo Fracanzani; Empresaria Minera, Francisco Carusso; de la Madera, Mueble y Equipamiento, Beatriz Bederian; de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, Gustavo del Boca; del Plástico, Ariel Brusadin; de Industriales de la alimentación, Gabriela Moreno; de Premoldeado, Juan Gallara; de Calzado, Jorge Challi; de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina, Ricardo Ruival y representantes de las Asociaciones de Frigoríficos e Industriales de la Carne, Dante Cerino; de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes, Gustavo Ficcioni; de la Asociación de Pequeñas Medianas Empresas Lácteas y de la Unión Gráfica Argentina Regional, Javier Baudino y por la Unión Gráfica Argentina Región Centro, Gastón Ferrero.

Pedido de la CGT San Francisco

Por otra parte, la CGT San Francisco pidió una reunión con el diputado nacional Ignacio García Aresca para conocer su posición respecto a la Ley Ómnibus y el “decretazo” firmado por el presidente Javier Milei.

El organismo local remarcó que ante las iniciativas del Gobierno nacional “existe la necesidad y el deber de acompañar y defender a trabajadores y jubilados”.