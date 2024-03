La subsecretaria de Acceso a la Salud de la provincia de Córdoba, Laura López advirtió este martes sobre la duplicación de casos de dengue en la provincia en las últimas semanas, y señaló que la situación es más complicada que en años anteriores debido a las condiciones climáticas.

En declaraciones a Cadena 3, López expresó su preocupación por la falta de medidas de prevención por parte de la población, y enfatizó la importancia de eliminar criaderos de mosquitos y consultar al médico ante la presencia de síntomas.

En relación a la duplicación de casos, Laura López sostuvo: "Estamos viendo una duplicación de casos respecto a semanas anteriores y la situación es más complicada que años anteriores por las condiciones climáticas".

Luego se refirió a la falta de toma de consciencia de la comunidad: "La situación preocupa porque la población no está tomando las medidas básicas de prevención", advirtió.

En cuanto a las acciones necesarias, López destacó: "Entre las medidas principales están la eliminación de objetos que sean potenciales criadores de mosquitos y demoras en las consultas".

Seguimiento

Sobre la necesidad de testeo, la funcionaria declaró: "No es necesario el testeo en este momento. Hay provincias que tienen una circulación sostenida de dengue y la confirmación ya es por nexo. Una persona que tenga fiebre, dolor de cabeza o dolor detrás de los ojos, es dengue hasta que se demuestre lo contrario".

En este sentido, López reafirmó: "Es necesario un seguimiento para una evaluación del médico, por eso es clave seguir las recomendaciones del equipo de salud. Cuando un paciente contrae dengue, no se precisa un aislamiento como el Covid. El aislamiento es contra la picadura del mosquito".

Por último, en relación a la vacuna contra la enfermedad, la subsecretaria concluyó: "La vacuna no está aprobada en nuestro país porque la enfermedad no tiene tanta historia, pero su eficacia no está en discusión".