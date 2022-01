Laura López, responsable del área de Epidemiología del Ministerio de Salud de Córdoba, reconoció una “estabilización” en los casos de Covid-19, que se observa hasta el momento más en la Capital que en el interior.

Asimismo, la funcionaria explicó que actualmente trabajan para detectar las causas de los fallecidos, que muchas veces no son por coronavirus, aunque lleguen contagiados a un centro de salud.

En una entrevista con El Periódico, López aclaró sobre cuál debe ser el periodo para recibir su dosis de refuerzo en aquellos que cursaron la enfermedad y los contactos estrechos. También se refirió a la necesidad de completar los esquemas en los niños de 3 a 11 años.

- ¿Cuál es el escenario en la provincia de Córdoba hoy respecto a la pandemia?

- Esta última semana se vio una estabilización de casos con una reducción leve en Capital, lo que se refleja también con las personas que están yendo a testearse ya que no tenemos largas filas. Por el momento estamos viendo una estabilización y además que las personas vacunadas están teniendo menor impacto en cuanto a la infección, internación y fallecimiento. Por eso seguimos insistiendo en la importancia de vacunarse y también recibir los refuerzos para reducir los riesgos.

- En estos días se está viendo que la cifra de fallecidos aumenta de acuerdo a la cantidad de contagios que hubo en las semanas anteriores.

- Estamos viendo la cifra de fallecidos y trabajamos desde Salud con todos los establecimientos. Obviamente al haber alta incidencia, muchas de las personas que se internan por causas no covid han dado positivo a los test. Entonces trabajamos para determinar si las causas fueron internaciones por covid o con covid. Estamos pudiendo ver que muchos de los pacientes no tenían causas de internación covid sino que entraron por patologías prevalentes, accidentes de tránsito y demás. Por eso estamos haciendo la reclasificación. Ahí empezará a verse una disminución de casos de fallecidos, pero será por estas causas.

- ¿Cuál es el índice de letalidad en esta tercera ola?

- La letalidad en esta tercera ola está siendo del 0,07 por ciento, cuando las anteriores eran de hasta un 2 por ciento comparando siempre los casos con los fallecidos por covid. El impacto es diferente porque vemos hoy un número alto, aunque la letalidad sea baja. Por eso tenemos que trabajar con las localidades y la población para mostrar que no hay fallecidos si hay un buen esquema de inmunización, aun teniendo en cuenta las particularidades del paciente. Pero con la vacuna disminuyen las chances de internarse y fallecer.

- Habló de una estabilización de casos que se esperaba para esta época: ¿se llegó a un pico?

- El retraso y la demora en la notificación no nos permite ver cuál es el pico máximo que tuvimos en estos días. Sí vemos que la estabilización que se ve a nivel provincial es a expensas de la Capital, donde vemos reducción leve de casos. Pero hay algunas localidades donde todavía vemos un impacto. La estabilización existe y en Capital pasamos el pico de casos, pero debemos tener paciencia en el interior. Vemos que para otros países ese pico se da a los 24 días de iniciada la primera escalada exponencial.

- ¿Hay expectativa de fecha para un posible fin de la pandemia y que esta enfermedad se convierta en una endemia?

- El tema de endemia es un concepto epidemiológico. Uno puede hablar de endemia cuando pasaron cinco años de una enfermedad que está presente toda una época del año.

Sabemos que va a ser una enfermedad endémica, debe pasar un tiempo prudencial y obviamente se convertirá en un tipo de influenza. Eso lo dará el porcentaje de vacunación en nuestro país, pero en los demás también porque eso reduce las posibilidades de mutación del virus. Pero esto por el momento no lo podemos calcular y por lo pronto no podemos hablar de fin de la pandemia. Sí puede controlarse, estabilizarse en números bajos ayudados por los cuidados y la vacunación.

- Hay dudas en muchos infectados sobre cuándo aplicarse la tercera dosis una vez que recibieron el alta. Lo mismo con aquellos contactos estrechos: ¿deben esperar un tiempo prudencial?

- En realidad hay un criterio nacional, un protocolo que tiene como idea ser parejo para todas las provincias del país donde las capacidades de vacunación son diferentes y deben ponderarlo. La priorización que se hizo a nivel nacional es por quienes están más expuestos o tienen mayor riesgo, entonces la teoría dice que las personas infectadas estarían más protegidas contra las otras variables del virus por el término de tres meses y quienes no lo tuvieron están más vulnerables.

- Es una cuestión de disponibilidad de vacunas y capacidad para hacerlo.

- Con esto lo que quieren decir es que las personas que tuvieron covid esperen tres meses para vacunarse, entonces se trabaja para cubrir a esa población que está más expuesta por no haberse infectado y se los vacuna primero. Pero eso tiene que ver con una capacidad operativa. Nosotros tenemos capacidad operativa para decir vacunamos tanto al que estaba expuesto como al que no. Entonces, apenas cumplan sus días de aislamiento que son para un asintomático o aquel con síntomas leves diez días desde el positivo o el inicio de síntomas, al día once puede recibir su dosis. Aquellos pacientes internados deben esperar 21 días porque mostraron algún tipo de gravedad en la enfermedad pero apenas tienen su alta se vacunan y no deben esperar ningún periodo.

- Se viene el inicio del ciclo lectivo: ¿ya se conoce qué pasará, si habrá presencialidad o se pedirá el pasaje sanitario?

- Estamos hablando con Educación para fortalecer todas las estrategias de vacunación en los menores de 3 a 11 años, donde tenemos menor cobertura, ya que estamos en un 55 por ciento y necesitamos elevarla. Pero esto también es un constante trabajo y evaluación semanal de cómo está la situación. Creemos que cuando lleguen las clases la situación estará más controlada y tranquila y nos va a permitir también volver a las estrategias de vacunación dentro de las escuelas para darle accesibilidad a las familias. Estamos tratando de cruzar información con Educación para ver cuáles son los colegios con menor cobertura de vacunación para llegar a estos lugares y tratar de aumentarla.